Fra le sorprese positive in casa della Juventus di questa prima parte di stagione c'è il centrocampista Nicolò Fagioli, classe 2001, risultato decisivo in campionato contro il Lecce e contro l'Inter.

La settimana scorsa Fagioli è stato anche convocato nella nazionale italiana, esordendo contro l'Albania: non sarà invece disponibile nel match contro l'Austria a causa di un problema al piede.

Di recente è stato intervistato il fratello del giocatore bianconero, Alessandro (tre anni più grande di Nicolò), il quale raccontato alcuni episodi riguardanti il centrocampista bianconero, su tutti il fatto che entrambi sono cresciuti giocando in un oratorio a Piacenza.

In merito alla recente convocazione in nazionale Alessandro ha dichiarato: 'Io l’ho scoperto sui social, la chiamata dell'Italia è stata una sorpresa anche per noi". Ha poi sottolineato come Nicolò sia un grande tifoso della Juventus e che in passato avrebbe rifiutato offerte importanti da Manchester United, Milan, Inter e Atalanta.

Alessandro Fagioli parla di Nicolò e della scelta di non accettare offerte del Milan e dell'Inter

'Quando era nelle giovanili della Cremonese, Nicolò ha detto no al Manchester United: non si sentiva pronto per lasciare l’Italia', sono queste le dichiarazioni di Alessandro Fagioli, che poi ha aggiunto: 'Per la Juve ha preferito declinare l’interesse dell'Inter, con cui fece un provino, del Milan e dell'Atalanta'.

il fratello del centrocampista ha poi sottolineato come due persone nel mondo del calcio siano stati importanti per la crescita del giovane bianconero, Gigi Milani e Andrea D'Amico, quest'ultimo l'agente sportivo del centrocampista.

Alessandro Fagioli ha poi raccontato come prima del gol di Lecce Nicolò fosse un po' triste del poco minutaggio raccolto nella squadra bianconera.

Dalla rete decisiva contro i pugliesi in poi, però, è cambiata la stagione di Fagioli, che è diventato spesso titolare nella Juventus.

Fagioli e gli apprezzamenti dei big ex Juve

Alessandro ha rivelato che il fratello gradito i complimenti di alcuni ex bianconeri, fra cui quelli di Alessandro Del Piero e di Alvaro Morata. Ha poi rivelato: 'Cristiano Ronaldo gli ha sempre confessato che vedesse in lui un grande talento. Così gli ha consigliato di lavorare il doppio, di non mollare mai'.

Nicolò Fagioli ha sottoscritto di recente un nuovo contratto fino a giugno 2026 con la società bianconera.