L'Inter starebbe cercando nuovi esterni di fascia. Quasi certamente dovrebbero essere degli obiettivi per il mercato estivo ma, se a gennaio dovesse andar via Robin Gosens, non si esclude che si possa anticipare una trattativa per sostituire il tedesco ex Atalanta già durante la finestra invernale del Calciomercato. Per visionare alcuni dei calciatori che per il momento sarebbero sul taccuino della dirigenza, il direttore sportivo Piero Ausilio dovrebbe andare in Qatar per seguire i mondiali.

Approfittando della sosta delle competizioni nazionali per lasciare spazio al campionato del mondo, in casa Inter ci sarebbe stato un confronto di mercato tra i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio, e l'allenatore Simone Inzaghi.

Sembra che al momento la priorità del club milanese sia quella di trovare un esterno che sia in grado non solo di saltare l'uomo, ma anche di piazzare dei cross precisi in area per gli attaccanti.

Federico Dimarco sulla sinistra attualmente è l'unico esterno nerazzurro che offre garanzie. Dumfries, invece, ha dimostrato che, anche quando riesce a superare l'avversario, non sempre è così puntuale nel crossare. L'olandese, inoltre, nella prossima estate potrebbe ricevere diverse richieste. Dunque, a fronte di un'offerta adeguata, l'Inter potrebbe anche decidere di venderlo.

Al momento, sembra che Ausilio sia pronto a recarsi in Qatar per seguire soprattutto le prestazioni di Borna Sosa, Antonee Robinson e Darko Lazovic.

Borna Sosa potrebbe essere l'erede di Gosens

Gosens non riesce a trovare spazio nell'Inter e, a causa dello scarso minutaggio accumulato in nerazzurro, non è stato nemmeno convocato dalla Germania per i mondiali in Qatar. L'esterno tedesco, quindi, si starebbe guardando intorno alla ricerca di una nuova squadra che possa dargli maggiore fiducia.

Di conseguenza, non si esclude che l'ex Atalanta possa lasciare Milano a gennaio.

Per questo motivo, Piero Ausilio durante i campionati del mondo dovrebbe visionare soprattutto Borna Sosa. Il laterale sinistro dello Stoccarda era già finito nei pensieri dei vertici della società milanese durante lo scorso mercato estivo, quando si era parlato di un'imminente partenza di Gosens, poi risoltasi in un nulla di fatto.

Sosa debutterà ai mondiali mercoledì 23 novembre con la sua Croazia contro il Marocco. In quell'occasione, Ausilio dovrebbe essere allo stadio per seguirlo da vicino. Il piano dell'Inter sarebbe quello di provare ad aprire una trattativa con lo Stoccarda nella prossima estate ma, come anticipato in precedenza, le mosse nerazzurre saranno comunque legate al destino di Gosens.

Robinson e Lazovic: gli esterni che piacciono all'Inter

La trasferta di Piero Ausilio in Qatar non dovrebbe riguardare solo Sosa. Infatti, il ds dell'Inter lunedì 21 novembre potrebbe anche seguire dagli spalti il match tra Stati Uniti e Galles. Gli occhi del dirigente probabilmente saranno puntati su Antonee Robinson. L'esterno sinistro statunitense in questa prima parte della stagione 2022/2023 ha giocato da titolare nel Fulham.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2024 e, in caso di mancato rinnovo, si potrebbe provare ad acquistarlo durante il prossimo calciomercato estivo, puntando su uno sconto sul costo del cartellino che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Robinson piace anche al Milan.

Il terzo "osservato speciale" dell'Inter durante i mondiali dovrebbe essere Darko Lazovic. A differenza di Sosa (24 anni) e Robinson (25 anni), il serbo è un giocatore più maturo (ha 32 anni) e soprattutto conosce bene la Serie A. Lazovic, infatti, gioca con il Verona dal 2019 e, in precedenza, aveva già militato nel Genoa. Il centrocampista mancino (che all'occorrenza può essere schierato anche sulla destra) ha il contratto in scadenza con il Verona nel giugno del 2024 e potrebbe rappresentare un'opzione a basso costo sulla quale puntare in caso di cessione di Gosens a gennaio. L'esterno serbo, infatti, potrebbe essere prelevato dagli scaligeri per ricoprire il ruolo di vice-Dimarco.