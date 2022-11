L'Inter è al lavoro per potenziare la propria rosa. Alcune operazioni potrebbero concretizzarsi già nel mercato inverna: il club nerazzurro a gennaio potrebbe muoversi per Jesus Vazquez del Valencia, Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach de N'Golo Kantè del Chelsea.

Questi calciatori potrebbero prendere il posto dei possibili partenti Robin Gosens, Joaquin Correa e Roberto Gagliardini.

Tre calciatori sarebbero in uscita a gennaio

La società nerazzurra potrebbe decidere di mettere a segno dei colpi sia in entrata che in uscita già a gennaio.

Robin Gosens in caso di offerte concrete potrebbe tornare in Germania, mentre Joaquin Correa avrebbe degli estimatori in Premier League e in Liga.

Entrambi i calciatori avrebbero una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Anche Roberto Gagliardini potrebbe essere ceduto subito: il centrocampista ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e l'Inter vorrebbe anticiparne l'addio per evitare di perderlo a parametro zero fra sette mesi. Sulle sue tracce ci sarebbe il Monza, ma anche il Torino

L'Inter valuta i nomi per rinforzare la rosa

I dirigenti dell'Inter sarebbero già a pronti a potenziare la rosa e avrebbero messo nel mirino Marcus Thuram, Carlos Alcaraz, Jesus Vazquez e N'Golo Kantè.

L'attaccante francese Thuram ha il contratto in scadenza nel 2023 col Borussia Mönchengladbach e sarebbe un'ottima occasione da cogliere perché potrebbe costare, se venisse ingaggiato a gennaio, circa 15 milioni di euro.

Potrebbe essere un ottimo innesto perché in grado di giocare sia come prima punta che come seconda punta.

Dei discorsi sarebbero avviati anche per il terzino del Valencia Vasquez, che potrebbe essere a prelevato in prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro e potrebbe liberarsi nel mercato invernale perché non ritenuto fondamentale da Gennaro Gattuso.

Il centrocampista argentino classe 2002 Carlos Alcaraz, in forza al Racing, potrebbe essere una scommessa per dare un ricambio a Nicolò Barella. Nella trattativa con gli argentini potrebbe essere inserito dai nerazzurri il cartellino di Facundo Colidio, che ha attirato l'attenzione di molte squadre dopo l'esperienza al Tigre.

La suggestione sarebbe invece rappresentata da Kantè del Chelsea. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno, ma il vero problema sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce a Londra. In caso di addio anticipato a gennaio, il club che milita in Premier League vorrebbe incassare circa 15 milioni di euro. Intanto il calciatore francese salterà il Mondiale a causa di un infortunio.