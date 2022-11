Le strategie di mercato della Juventus dipenderanno, almeno in parte, dalla conferma o meno dei calciatori in scadenza di contratto nel giugno del 2023. Nello specifico, si tratta di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Al momento, sembra che l'unico in predicato di restare a Torino sia Rabiot, il quale contro il Verona è stato decisivo con l'assist fornito a Kean per la rete dell'1-0 che ha poi fissato il risultato.

Invece, per quanto riguarda Cuadrado, Alex Sandro e Di Maria, potrebbero liberarsi a parametro zero, anche perché la Juventus starebbe pensando di ringiovanire la rosa.

A tal proposito, il club bianconero starebbe già lavorando all'acquisto di un nuovo terzino, e non si esclude che possa arrivare già a gennaio. Si parla, ad esempio, di Alvaro Odriozola, che potrebbe arrivare in prestito dal Real Madrid, con la società piemontese che pagherebbe al calciatore l'ingaggio da circa 1,5 milioni di euro fino a giugno, salvo poi decidere se riscattarlo o meno a titolo definitivo.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nella prossima estate potrebbe arrivare alla Juventus, via Tottenham, l'esterno destro brasiliano Emerson Royal.

Juventus: a giugno potrebbe arrivare Emerson Royal

La Juventus nella prossima finestra estiva del Calciomercato potrebbe acquistare Emerson Royal.

Il 23enne brasiliano piace molto ai vertici bianconeri, e c'è da aggiungere che in questa stagione non sta giocando da titolare nel Tottenham. Finora ha accumulato 11 presenze in Premier League e un assist. A queste bisogna aggiungere altre 6 gare disputate in Champions League.

Ha il passaporto comunitario e una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Nonostante non sia stato convocato dal Brasile per il mondiale in Qatar, resta comunque un talento di ottima prospettiva. Antonio Conte al Tottenham non lo sta tenendo in grande considerazione, e per questo motivo Emerson Royal nella stagione 2023-2024 potrebbe decidere di cambiare squadra per trovare più spazio.

Il mercato della Juventus: si cerca un terzino sinistro

La Juventus starebbe pensando anche ad un terzino sinistro per il mercato estivo. Il sostituto di Alex Sandro potrebbe essere Alejandro Grimaldo del Benfica, in scadenza di contratto nel giugno del 2023. In alternativa ci sarebbe Nuno Tavares, attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia, ma di proprietà dell'Arsenal.

Invece per gennaio piace Evan N'Dicka, il cui vincolo contrattuale con l'Eintracht Francoforte è in scadenza nell'estate del 2023.