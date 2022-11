In attesa della sessione di Calciomercato invernale, la dirigenza del Milan sta cercando di capire come rinnovare la squadra allenata da Stefano Pioli. Stando a quanto si apprende dal Quotidiano Sportivo, il procuratore di Cristiano Ronaldo vorrebbe portare il suo assistito a Milanello. Sebbene l'approdo dell'attaccante portoghese sarebbe solo una suggestione, il trasferimento potrebbe essere legato al rinnovo contrattuale di Rafael Leao.

La proposta di Jorge Mendes

Attualmente Cristiano Ronaldo è concentrato sul Mondiale in Qatar. Tuttavia, l'attaccante portoghese ha rotto con il club del Manchester United.

Dunque, a gennaio dovrà trovare una nuova squadra dove mettere in mostra le sue qualità. Stando alle indiscrezioni, Jorge Mendes avrebbe cercato di piazzare il calciatore in tutti i club europei ma per ora non avrebbe trovato nessuna squadra pronta ad accogliere CR7. A questo punto entra in gioco il Milan: il procuratore di Ronaldo starebbe pensando di portare il talento portoghese a Milanello nella sessione di calciomercato invernale.

Le condizioni per un eventuale approdo di Ronaldo in rossonero

Per ora non c'è alcuna trattativa in corso tra la dirigenza e l'entourage del calciatore. L'ipotesi legata al trasferimento di Ronaldo potrebbe essere più di una suggestione, se nella trattativa venisse inserito Rafael Leao.

Il connazionale di CR7 ha un contratto in scadenza con i rossoneri. In caso di mancato rinnovo del 23enne, Maldini e Massara dovranno vendere l'attaccante per non rischiare di perderlo a giugno a parametro zero. Nel caso in cui Leao dovesse essere ceduto, la cifra si aggirerebbe intorno ai 100-120 milioni.

L'unico vero ostacolo per un approdo di Cristiano Ronaldo nella squadra allenata da Pioli potrebbe essere legato allo stipendio faraonico: l'attaccante portoghese dovrà incassare ancora 8 milioni netti per i 6 mesi di stagione rimanenti.

Le squadre in lizza

In attesa di capire se CR7 tornerà o meno a giocare in Serie A, sull'attaccante andaluso ci sono anche altri club. In primis, il Real Madrid di Carlo Ancelotti: il club ha perso Karim Benzema, a causa di un grave infortunio. Dunque, Florentino Perez potrebbe riportare Cristiano Ronaldo a Madrid. Il futuro del calciatore potrebbe anche essere in Portogallo, allo Sporting Lisbona.

Tra le ipotesi, sembrerebbe anche esserci un trasferimento in America. Nella precedente sessione di calciomercato, Ronaldo era stato accostato al Napoli e alla Roma dove c'è José Mourinho.

L'unica cosa sicura è che Cristiano Ronaldo da gennaio smetterà di indossare la maglia dei Red Devils: prima di partire per il Mondiale, il calciatore è stato protagonista di un'intervista fiume contro la squadra inglese e il suo attuale allenatore.