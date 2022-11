Roberto Mancini e Andrea Stramaccioni hanno parlato dei possibili sviluppi del campionato italiano, affermando come l'Inter potrebbe essere una delle prime rivali per lanciare la sfida al Napoli di Luciano Spalletti. Il Ct della nazionale Italiana, in un'intervista al Corriere della Sera, ha inoltre commentato l'attuale mondiale in Qatar e il possibile ritorno in azzurro di Giorgio Chiellini.

Mancini sulla lotta scudetto in Serie A: "Il Milan sta andando bene, la Juve si è ripresa ma vedo l'Inter la prima rivale del Napoli"

Roberto Mancini, il CT della Nazionale italiana, ha approfittato della sosta per i Mondiali in Qatar ai quali gli azzurri come noto non parteciperanno, per fare un'analisi della situazione attuale del campionato di Serie A.

L'ex tecnico tra le tante di Manchester City e Fiorentina, ai microfoni del Corriere della Sera, ha dunque commentato quello che sarà secondo lui l'evolversi della lotta per lo scudetto, promuovendo l'Inter come prima inseguitrice all'inarrestabile Napoli di Luciano Spalletti: "Credo che la lunga pausa possa favorire chi insegue. Il Milan sta andando bene, la Juve si è ripresa, ma io considero l’Inter molto forte, la rivale più pericolosa del Napoli. Spalletti ha un grande vantaggio, meritato: la sua squadra gioca un calcio bello e vincente. Penso che il mese di gennaio sarà decisivo per tutte e ci aiuterà a capire tante cose". Ovviamente Mancini ha poi parlato del mondiale in corso, affermando di vedere l'Argentina come favorita per la vittoria finale del torneo.

Il CT degli azzurri si è detto comunque deluso dell'assenza dell'Italia, confessando di avere un sentimento di amarezza maggiore rispetto ad un senso di appagamento per aver vinto gli Europei nel 2021. Mancini infine, ha voluto commentare quella che all'apparenza potrebbe sembrare una provocazione per il suo stile di convocazioni delle giovani leve italiane, il ritorno in rosa di un senatore come Giorgio Chiellini: "Giorgione con la storia che ha può fare quello che vuole.

Bisognerebbe sentire il presidente Gravina, ma se lui volesse qui c’è posto..."

Andrea Stramaccioni si afferma sulla linea di Mancini: "Vedo l'Inter una delle principali antagoniste del Napoli"

Anche Andrea Stramaccioni, allenatore che attualmente commenta per la Rai i mondiali di calcio in Qatar, ha voluto parlare della lotta scudetto in Serie A.

L'ex tecnico dell'Inter, intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha promosso proprio la formazione nerazzurra come una delle prime rivali del Napoli: "Se vuoi vincere lo scudetto devi essere a dir poco perfetto anche lì e l'Inter ha perso molti punti in trasferta ed ha preso molti gol, cosa non usuale anche per l'Inter dell'anno scorso. Manca continuità, ma la squadra rimane di estremo valore. La vedo come una delle antagoniste principali del Napoli".