La parabola di Cristiano Ronaldo al Manchester United sembra essere sempre più in fase discendente. L'ultima intervista ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con il fuoriclasse portoghese che ha attaccato il tecnico Ten Hag e anche alcuni dirigenti del club inglese. La società valuta un provvedimento e non è neanche da escludere il licenziamento per giusta causa con una multa salata e, a questo punto, l'addio a gennaio sembra quasi scontato. Tanti i club accostati al giocatore, anche in Serie A, con Inter, Milan e Napoli che rappresentano tre occasioni importanti essendo tutte qualificate agli ottavi di finale di Champions League.

Inter, Napoli e Milan su Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe tornare ad essere in Italia, in Serie A, a distanza di un anno e mezzo dal suo addio alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese è pronto a lasciare il Manchester United, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni e sono tre le società che sono state accostate a lui nelle ultime ore: il Napoli, il Milan e l'Inter. Tutte e tre hanno un minimo comun denominatore, sono qualificate agli ottavi di Champions League, con il giocatore che vorrebbe tornare a calcare questo palcoscenico, visto che i Red Devils sono in Europa League.

Per quanto riguarda i partenopei, Aurelio De Laurentiis potrebbe fare un regalo alla piazza e, soprattutto, a Luciano Spalletti per difendere il primato in classifica con un grandissimo rinforzo per il reparto avanzato, che può contare già sui vari Simeone, Raspadori, Osimhen, Politano, Lozano e Kvaratskhelia.

I nerazzurri potrebbero puntare su CR7 qualora riuscissero a piazzare sul mercato Joaquin Correa, che è stato accostato al Newcastle per gennaio nelle scorse settimane, costruendo così un attacco di grandissimo spessore con Lautaro Martinez, Lukaku e Edin Dzeko.

Anche i rossoneri ci pensano, visto che sulla fascia destra hanno qualche carenza con Messias e Saelemaekers che non convincono a pieno e, ovviamente, Ronaldo farebbe fare un notevole salto di qualità alla rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Le cifre dell'affare

Inter, Milan e Napoli non sono le uniche interessate a Cristiano Ronaldo, ma le tre italiane potrebbero sfruttare l'occasione di mercato a gennaio e, comunque, non si faranno trovare impreparate. Il portoghese, tra l'altro, sembra pronto anche ad abbassarsi notevolmente l'ingaggio pronto ad una nuova sfida e potrebbe chiedere 6 milioni di euro a stagione, fino a giugno 2024, con un bonus di 10 milioni di euro in caso di vittoria dello scudetto o della Champions League.

Sul portoghese, comunque, c'è da registrare anche l'interesse di altri top club europei, su tutti il Bayern Monaco, che avrebbe già incontrato il suo agente Jorge Mendes, e il Chelsea.