In attesa della sessione invernale di Calciomercato, il Milan starebbe già pensando a quali "colpi" mettere a segno per la prossima stagione. Secondo quanto si apprende dal quotidiano spagnolo Marca, i rossoneri starebbero così valutando di portare a Milanello Ousmane Dembélé. L'esterno offensivo è fresco di rinnovo ma nel contratto è presente una clausola rescissoria da 50 milioni per agevolare il trasferimento in altri club.

Dembélé: il Milan avrebbe bruciato la concorrenza della Juve

L'arrivo di Ousmane Dembélé al Milan è legato a Rafael Leão.

Il rinnovo del portoghese sembra essere sempre più lontano per due fattori. Il primo riguarda la richiesta piuttosto alta per lo stipendio mentre la seconda ha a che fare col pagamento della multa da oltre 15 milioni da corrispondere allo Sporting Lisbona. In caso di mancato rinnovo da parte di Leão, il club rossonero potrebbe cedere il 23enne al miglior offerente, a quel punto si sbloccherebbe la trattativa con l'esterno offensivo del Barcellona. Il calciatore ha rinnovato la scorsa estate, ma nel contratto i blaugrana hanno inserito una clausola rescissoria del valore di 50 milioni per giugno e luglio 2023, in modo da consentire più facilmente il trasferimento in un'altra squadra.

In passato, la Juventus aveva provato a portare in bianconero l'ex gioiellino del Borussia Dortmund senza riuscirci.

Tutti le voci di calciomercato legate alla squadra di Pioli

Ousmane Dembélé potrebbe dunque arrivare al Milan per la prossima stagione.

In vista del Calciomercato di gennaio, il club allenato da Stefano Pioli starebbe valutando anche altri giocatori per rinforzare la squadra, su tutti Nicholas Seiwald e Maurits Kjaergaard del Salisburgo.

Da inserire nel 4-2-3-1, Stefano Pioli sarebbe tornato su Hakim Ziyech: il marocchino classe 1993, attualmente è in forza al Chelsea.

Chi potrebbe essere ceduto e chi potrebbe rinnovare

Sul fronte dei rinnovi, è arrivata la firma di Pierre Kalulu: il difensore vestirà la maglia rossonera fino a giugno 2027. La dirigenza del Milan starebbe trovando un accordo anche con Ismael Bennacer: tra dicembre e gennaio il calciatore di origini franco-algerine potrebbe rinnovare dato che la richiesta tra domanda e offerta sull'ingaggio è minima.

La partenza di Tiémoué Bakayoko invece sembra essere scontata a gennaio. Il calciatore francese in prestito dal Chelsea dovrebbe tornare nel club londinese, per poi trovare sistemazione in un altro club. Anche Fodé Ballo-Touré dovrebbe lasciare il Milan a gennaio considerato che alcune squadre in Turchia e in Francia sarebbero interessate a lui. Yacine Adli invece dovrebbe salutare Milano con la formula del prestito per andare altrove e giocare con continuità.