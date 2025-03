Secondo quanto scritto su X dal giornalista Paolo Rossi, il silenzio da parte della società Juventus rispetto ai passi falsi effettuati dal club, si potrebbero tradurre in una bocciatura nei confronti di Thiago Motta. Stando inoltre a quanto riportato dal giornalista Giovanni Capuano su X, neanche il quarto posto finale potrebbe bastare all'italo brasiliano per essere riconfermato.

Paolo Rossi: 'Il silenzio della proprietà e quello di Giuntoli fa capire che Motta non sarà più l'allenatore'

Il giornalista Paolo Rossi ha scritto un messaggio sul proprio account X in merito a quello che dovrebbe essere il futuro di Thiago Motta alla Juventus: "Il silenzio della proprietà, quello di Giuntoli.

Mi sembra tutto abbastanza chiaro, vedendo come puntualmente ogni settimana sui giornali ci sia l'elenco dei suoi successori: Motta non sarà più l'allenatore della Juve a prescindere dal quarto posto. Mi ricorda un film già visto".

Riferendosi poi al mancato sorpasso della Lazio sulla Juventus dopo il pareggio ottenuto dai biancocelesti in casa con l'Udinese, il giornalista ha aggiunto: "Essere ancora quarti dopo ieri potrebbe servire a rasserenare un po'. Purché si capisca una cosa: non arrivare quarti alla fine significa davvero avere fatto di tutto per farci del male da soli. Basterebbe dicesse questo la società (con parole migliori)".

Juve, i tifosi rispondono a Paolo Rossi: 'È chiaro da mesi che Motta non è più saldo sulla panchina'

Le parole di Rossi hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "A me sembra chiaro da mesi, non da oggi. Motta non è 'entrato nella Juventus', per quanto questa ne sia solo una copia sbiadita. Adesso mi sembra che i giocatori stessi lo abbiano mollato (almeno alcuni, troppe le voci di malumori che circolano per non esserci almeno un fondo di verità)", sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Penso che questo atteggiamento della dirigenza, e di Giuntoli in particolare, sia una specie di scarica barile per non addossarsi le colpe dello scempio (inteso come stagione non riferito all’Atalanta)".

Capuano: 'La società non difende Motta a cui può non bastare il quarto posto per la riconferma'

Della possibile conferma alla Juventus di Thiago Motta ha scritto su X anche il giornalista Giovanni Capuano.

'All'italo brasiliano il quarto posto può non bastare. A rischio senza qualificazione alla prossima Champions League c'è tutta la rivoluzione della Juventus, il piano pluriennale che prevede di avviare un nuovo ciclo vincente e sostenibile. La società poco presente nel difendere pubblicamente il tecnico. Anche dopo l'Atalanta è stato scelto di lasciarlo solo a rispondere alle domande sul fallimento tecnico di questa stagione".