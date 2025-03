Tra i nomi più caldi per il mercato dell'Inter c’è quello di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta, che piace molto a Simone Inzaghi e che già in passato era stato nel mirino dei nerazzurri, ma sul quale ci sarebbero anche la Juventus e il Manchester City.

Giovanni Fabbian, giovane centrocampista del Bologna, potrebbe approdare al Milan. L’Inter ha un diritto di riacquisto, ma punta su Nico Paz e per questo i rossoneri sono pronti ad approfittarne aggiudicandosi le prestazioni del classe 2003.

Inter su Ederson

Ederson rappresenta un vero jolly a centrocampo, grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli: può agire in una mediana a due, coprendo ampie porzioni di campo, oppure come mezzala pura, garantendo dinamismo e capacità di inserimento.

Inoltre, il brasiliano offre una grande intensità nelle marcature preventive e un gioco verticale da puro box-to-box, qualità che lo renderebbero ideale per il gioco dell’Inter.

Nonostante l’interesse concreto, l’operazione si prospetta complicata. L’Atalanta non ha intenzione di cedere facilmente uno dei suoi gioielli, soprattutto dopo aver investito pesantemente per strapparlo alla Salernitana qualche anno fa. La richiesta dei bergamaschi si aggira sui 50 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe scoraggiare i dirigenti interisti, intenzionati a non superare i 40 milioni. In aggiunta, la concorrenza non manca: club di Premier League, dotati di maggiore disponibilità economica, sono pronti a inserirsi nella trattativa, e anche la Juventus non ha mai mollato la presa sul giocatore.

L'offerta dell'Inter

Nell'affare potrebbero entrare delle contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico e cercare di accontentare l'Atalanta sulla richiesta economica di oltre 50 milioni di euro.

Il nome giusto può essere quello di Valentìn Carboni, che alla Dea è stato accostato anche la scorsa estate. L'argentino verrebbe valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro e verrebbe aggiunto un conguaglio economico sui 30 milioni.

Milan su Fabbian

Il Milan è pronto a scommettere su Giovanni Fabbian per rinforzare il proprio centrocampo.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, i rossoneri avrebbero individuato nel giovane talento del Bologna un profilo ideale per dare freschezza e qualità alla mediana. Fabbian, classe 2003, è arrivato al Bologna la scorsa estate per una cifra di circa 5 milioni di euro, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Inter.

Il club nerazzurro mantiene un diritto di riacquisto fissato a 12 milioni di euro, ma sembra orientato a non esercitarlo, puntando forte su Nico Paz, il promettente centrocampista del Real Madrid Castilla. Marotta e Ausilio, infatti, vedono nel giovane argentino il profilo perfetto per il futuro dell’Inter, lasciando così spazio al Milan per inserirsi nella trattativa per Fabbian.

Il Bologna, qualora l'Inter non lo riprendesse, lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Rossoneri che al Bologna potrebbero offrire il cartellino di Chukwueze per uno scambio alla pari che non vede esborso economico.