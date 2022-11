In questa prima parte di stagione la Juventus si aspettava il definitivo salto di qualità da Weston McKennie, che però non è arrivato. Il centrocampista americano è stato spesso schierato da parte di mister Massimiliano Allegri, ma non ha dato un grande contributo: per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di offerta importante potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio. La Juventus lo valuta almeno 20 milioni di euro.

Fra le società che gradirebbero l'acquisto del centrocampista americano ci sarebbe anche il Tottenham, con Antonio Conte che lo stima molto dal punto di vista professionale.

McKennie sarebbe ideale per il centrocampo a cinque del tecnico pugliese, in particolare come mezzala d'inserimento. La società londinese potrebbe quindi fare un'offerta importante alla Juve, che a gennaio potrebbe valutarla positivamente.

L'eventuale cessione del centrocampista americano significherebbe per i bianconeri avere la possibilità di acquistare un altro giocatore extracomunitario già a gennaio, magari attingendo dal mercato sudamericano, visto che ci sarebbero diversi giocatori brasiliani che piacciono alla società bianconera.

L'eventuale cessione del centrocampista americano significherebbe per i bianconeri avere la possibilità di acquistare un altro giocatore extracomunitario già a gennaio, magari attingendo dal mercato sudamericano, visto che ci sarebbero diversi giocatori brasiliani che piacciono alla società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus per gennaio

La Juventus è al lavoro per definire il mercato anche in entrata da portare avanti a gennaio. Potrebbe arrivare un terzino destro ma anche un centrale difensivo. Si valuta ad esempio l'arrivo di un terzino sinistro, anche in previsione della possibile partenza di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno.

I giocatori seguiti dalla società bianconera per il settore difensivo - secondo i rumor di stampa delle ultime settimane - sarebbero Alvaro Odriozola, Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo, gli ultimi due vanno in scadenza di contratto a giugno con le rispettive società e quindi potrebbero partire a gennaio a prezzo "ribassato".