Martedì 8 Novembre alle ore 20:45 allo stadio Zini di Cremona andrà in scena Cremonese contro Milan. Padroni di casa a caccia di punti, contro i rossoneri che vogliono chiudere al meglio un 2022 che gli ha visti protagonisti assoluti della Serie A. Dopo la brutta sconfitta di Torino, il Milan in campionato s'è riscattato con lo Spezia. La vittoria è avvenuta grazie alle reti messe a segno da Theo Hernandez ed Olivier Giroud. Entrambi i marcatori sono squalificati. Il primo per aver rimediato il cartellino giallo da diffidato, l'altro per esser stato espulso dopo l'esultanza al gol vittoria.

Raggiunti gli ottavi di Champions League, il Milan ora deve dimostrare il proprio valore nonostante gli otto giocatori assenti. Oltre ai due già citati per squalifica non ci saranno: Mike Maignan, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Serginho Dest, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimovic, tutti per infortunio, Pioli dovrebbe puntare su Origi come punta centrale. Sulla trequarti a destra Messias, centrale Diaz dovrebbe aver superato De Ketelaere nelle preferenze odierne mentre Leao dovrebbe sedersi in panchina lasciando spazio a Rebic. In difesa Kalulu sulla destra con Gabbia o Kjær centrali al fianco di Tomori. Ballo-Tourè dovrebbe prendere il posto dello squalificato Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer dovrebbe partire titolare con uno tra Krunic, Pobega, Tonali o Vrackx al suo fianco.

L'arbitro dell'incontro sarà Antonio Rapuano della sezione CAN di Rimini.

Cremonese: i convocati di Alvini per la sfida contro il Milan

Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr.

Difensori: Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Hendry, Lochoshvili, Ndiaye, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez.

Centrocampisti: Acella, Baez, Castagnetti, Escalante, Meite, Milanese, Pickel.

Attaccanti: Buonaiuto, Ciofani, Felix, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia.

Cremonese - Milan le quote e il pronostico

Il pronostico dice: vittoria del Milan a 1,53 con il segno X che si fa apprezzare a 4,25 e la vittoria dei padroni di casa a 6,25. Quote basse segno che i bookmakers sono aperti ad ogni risultato.

Quasi un testa coda, ma che come tutti i turni infrasettimanali, potrebbe rivelare delle insidie inaspettate agli uomini di Pioli. Solite quote per GOL e NO GOL a 1,75 la prima opzione mentre la seconda a 2. L'Over 2,5 quotato a 1,65 e l'over 3,5 a 2,6 sono in linea con le altre gare. Infatti il risultato esatto con la quota più bassa è lo 0-1 a 7,75 che si assesta molto vicino allo 0-2 a 8 e allo 1-2 a 8,5 come il pareggio per 1-1. Il gol di Leao a 6 è quello con la percentuale più bassa seguito da Origi e Origi a 6,75 e De Ketelaere a 8 come Messias e Brahim Diaz. Per i padroni di casa il gol di Okereke è quotato 10 seguita da Ciofani a 12.