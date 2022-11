Notte importante per il Milan a San Siro. In palio il verdetto Champions League. Mercoledì 2 Novembre alle ore 21 allo stadio San Siro il Milan ospita il Salisburgo per l'ultima giornata del Gruppo E di Champions League. Con il Chelsea già qualificato e sicuro del suo primo posto, resta in palio solo il secondo posto per qualificarsi agli ottavi. Con un pareggio il Milan sarebbe praticamente sicuro del passaggio del turno, ma la vittoria potrebbe togliere ogni dubbio e soprattutto togliere le scorie negative apparse nell'ultimo periodo. Il Milan infatti è reduce dalla sconfitta di Torino che ha interrotto la lunghissima striscia positiva dei rossoneri in trasferta.

In Champions League però il Milan ha vinto a Zagabria contro la Dinamo rimettendosi in gioco e guadagnandosi attualmente la seconda posizione.

🎙️ Coach Pioli and Tonali 🎙️

The importance of tomorrow's game, the psychological aspect and the fans' support#ACMSAL: le interviste esclusive della vigilia#UCL #SempreMilan pic.twitter.com/PCYevCebcd — AC Milan (@acmilan) November 1, 2022

Pioli dovrà rinunciare agli infortunati : Maignan, Calabria, Florenzi e Saelemaekers oltre ad Ibrahimovic che però non è nemmeno in lista UEFA. Non saranno della gara nemmeno i giocatori: Vranckx, Adli, Bakayoko e Thiaw che non sono stati inseriti nella lista UEFA.

⭐ Match Preview ⭐

Dentro o fuori la #UCL, a San Siro ci si gioca l'accesso agli Ottavi 🎯 #ACMSAL #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) November 2, 2022

Fatte queste premesse Pioli studierà la miglior formazione con le risorse rimaste.

In particolare le scelte dovrebbero prevedere Olivier Giroud guidare l'attaccon con Rafael Leao, Rebic e Brahim Diaz o Messias alle spalle. A centrocampo il duo titolare Sandro Tonali e Ismael Bennacer. La difesa prevede Tomori centrale con Simon Kjær favorito su Matteo Gabbia. L'arbitro dell'incontro sarà il 45 enne spagnolo Antonio Mateu Lahoz che in Champions League ha già arbitrato in questa stagione due squadre italiane, il Napoli nella vittoria a Glasgow e la Juventus nella sconfitta ad Haifa.

Per gli ospiti Jaissle si affida al duo offensivo composto da Adamu e da Okafor, due giovani attaccanti molto interessanti e che sono sotto i riflettori dei grandi club europei. Sucic dovrebbe agire alle spalle delle due punte.

In forse la presenza del capitano Ulmer mentre nel terzetto di centrocampo Gourna-Douath fuggirà da perno con Seiwald e Kjaergaard ai lati. Kohn difenderà i pali della porta austriaca di fronte alla difesa a 4.

𝐀𝐋𝐋 𝐈𝐍



🏆 @ChampionsLeague, 6. Runde

🆚 @acmilan

🏟️ San Siro

⏰ 21:00 Uhr

📺 LIVE bei ServusTV und auf Sky Sport Austria & DAZN

🎧 LIVE im Bullenfunk#MILSAL #UCL pic.twitter.com/Wd24wnA8TZ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 2, 2022

Milan - Salisburgo: le quote e il pronostico

Una vittoria per il Milan viene pagata 1,50 quota bassa che viene compensata dalla vittoria per gli ospiti a 6,5 e il pareggio a 4,5. Il pareggio potrebbe anche bastare agli uomini di Pioli. Le quote OVER prevedono il 2,5 con una quota 1,63 mentre l'over 3,5 viaggia intorno ai 2,50.

Si prospetta quindi una partita con una importante dose di gol segnati. La puntata GOL prevede una quota di 1,73 contro la NOGOL a 2. Per quanto concerne il risultato esatto sia l'1-0 che il 2-0 vengono quotati 7,75 seguiti dal 2-1 a 8,5 e dal 1-1 a 8,75. L'indiziato a segnare il primo gol dell'incontro ovvero il giocatore con la più bassa quota primo gol è Olivier Giroud a 4,75. Seguono a stretto giro Rafael Leao e Ante Rebic. Per gli ospiti la coppia Amadu e Noah Okafor si assesta a quota 10. All'andata il giocatore nigeriano con passaporto svizzero ha segnato il gol in apertura pareggiato poi da Alexis Saelemaekers.