La Juventus per il prossimo mercato invernale sarebbe soprattutto alla ricerca di giocatori in scadenza di contratto nel giugno del 2023, con la possibilità quindi di anticiparne l'ingaggio ad un costo più basso del cartellino. Tra questi ci sarebbero innanzitutto Alejandro Grimaldo del Benfica e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Piace anche Odriozola, che potrebbe arrivare in prestito dal Real Madrid fino a giugno.

In merito alle eventuali uscite, Weston McKennie sarebbe gradito al Tottenham di Antonio Conte. La valutazione del centrocampista statunitense si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Il Manchester United, intanto, starebbe cercando un nuovo attaccante. Soprattutto se dovesse andar via Cristiano Ronaldo, i Red Devils già a gennaio potrebbero rimpiazzarlo con una punta di spessore. Tra gli obiettivi potrebbe esserci anche Dusan Vlahovic. Questi non sta vivendo un inizio di stagione entusiasmante con la Juventus. Inoltre le sue prestazioni sono state condizionate da una pubalgia che, comunque, non dovrebbe costringerlo a saltare i mondiali in Qatar con la nazionale serba.

Qualora dal Manchester United dovesse arrivare una proposta di almeno 100 milioni di euro per Vlahovic, i dirigenti della Juventus potrebbero prendere in considerazione un'eventuale partenza del bomber serbo.

Probabile offerta del Manchester United per Vlahovic a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa inglese, il Manchester United a gennaio potrebbe acquistare una punta in caso di partenza di Cristiano Ronaldo. Si starebbe valutando Dusan Vlahovic che, nonostante qualche difficoltà di troppo accusata in questa prima fase della stagione con la Juventus, resta comunque uno degli attaccanti di maggior talento sul panorama calcistico internazionale.

Il numero 9 bianconero è stato convocato dalla Serbia per il campionato del mondo in Qatar, una competizione che potrebbe valorizzarlo ulteriormente. La Juventus potrebbe aprire un'ipotetica trattativa per la cessione di Vlahovic solo se dovesse arrivare un'offerta di almeno 100 milioni.

Il mercato della Juve in uscita

La Juventus difficilmente cederà Vlahovic, considerato centrale nel progetto della squadra torinese.

Infatti finora si tratta solo di indiscrezioni e ipotesi di mercato provenienti dall'Inghilterra.

Invece dovrebbero lasciare la formazione bianconera a fine stagione per scadenza di contratto i vari Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Diverso sarebbe il discorso per Rabiot e Iling Junior, i quali dovrebbero rinnovare i rispettivi vincoli contrattuali con la Vecchia Signora.