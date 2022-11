Nelle ultime settimane l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è finito al centro dei rumors di Calciomercato per un presunto interesse del Manchester United: lo riporta la stampa inglese. Quello del bomber serbo sarebbe infatti uno dei nomi valutati per il settore avanzato dalla società inglese per la stagione 2023-2024, considerando che Cristiano Ronaldo va in scadenza di contratto a fine giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con lo United.

Dusan Vlahovic piacerebbe allo United: possibile offerta a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United potrebbe provare ad acquistare Dusan Vlahovic nel calciomercato estivo 2023.

Il fatto che la società bianconera non si sia qualificata per gli ottavi di finale di Champions League significa almeno 30 milioni di euro in meno di ricavi dalla competizione europea e ciò potrebbe anche indurre il club a fare qualche sacrificio in estate, anche se pare obiettivamente difficile che possa cedere proprio il bomber arrivato a gennaio 2022 per 73 milioni di euro. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 80 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe chiedere anche di più per il cartellino del giocatore.

Quello di Vlahovic è solo uno dei nomi seguiti dalla società inglese, che in alternativa valuta anche il profilo Benjamin Sesko, punta slovena classe 2003 del Lipsia (ma attualmente in prestito al Salisburgo) che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro e in questa stagione con il club austriaco ha disputato finora 24 partite, segnando sei gol e fornendo tre assist decisivi.

Secondo altre fonti invece il club britannico penserebbe al centravanti nigeriano del Napoli Victor Osimhen.

Il mercato in uscita della Juventus

Se pare difficile una cessione di Vlahovic, dall'altra parte i principali indiziati a lasciare la società bianconera in estate sono invece i giocatori in scadenza di contratto, ovvero Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria.

Potrebbe rimanere in bianconero invece Adrien Rabiot, anche lui ha il contratto in scadenza a fine giugno, ma potrebbe essere confermato anche per la sua importanza dimostrata in questo inizio di stagione: dopo il mondiale il club e l'entourage del francese potrebbero aprire quindi le trattative per il rinnovo.