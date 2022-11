Inter-Dybala è stata una delle telenovele dell'ultima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno seguito per mesi il fantasista argentino senza però riuscire nell'impresa di portare il giocatore alla corte di Simone Inzaghi. Secondo alcune indiscrezioni Beppe Marotta sarebbe ancora sulle tracce dell'ex Juve in vista delle prossime sessioni di mercato.

Anche il Milan, nonostante i 49 milioni spesi la scorsa estate, si starebbe attivando per rinforzare ulteriormente la rosa. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Jakub Kiwior, giovane difensore dello Spezia.

Inter ancora su Dybala

Pauolo Dybala è da tempo il sogno di Beppe Marotta, il dirigente dell'Inter la scorsa estate era stato a un passo dall'incoronare il proprio desiderio senza però riuscirci. Il tentennamento della società nerazzurra, l'arrivo di Lukaku e la mancata cessione di Correa hanno di fatto arrenato la trattativa, uno stallo in cui si è inserita la Roma, abile a chiudere nel minor tempo possibile l'arrivo dell'argentino.

L'attaccante ha accettato un offerta contrattuale nettamente inferiore rispetto a quella proposta inizialmente dai milanesi: ha infatti firmato un triennale fino al 2025 a 4,2 milioni netti a stagione, quasi due milioni in meno rispetto alla proposta dei nerazzurri.

Secondo alcuni rumor di stampa l'Inter potrebbe fare prossimamente un nuovo tentativo per Paulo Dybala, l'attaccante può giocare infatti sia al fianco di una prima punta come Dzeko e Lukaku, e si al fianco del connazionale Lautaro per un tandem d'attacco tutto argentino. Inoltre la "Joya" può giocare anche come trequartista in una soluzione ancor più offensiva alla spalle di un'ipotetica coppia d'attacco Lukaku-Lauaro.

Dybala ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, l'Inter potrebbe cercare di aggirarla, visto che essa dovrebbe essere pagata in un'unica tranche. I nerazzurri potrebbero anche mettere sul piatto il cartellino di Joaquín Correa, per una valutazione che sarebbe superiore anche alla clausola rescissoria. Pare comunque obiettivamente difficile che un affare del genere possa effettuarsi già a gennaio, ossia a neanche sei mesi dall'arrivo della "Joya" nella Capitale.

Milan su Kiwor

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan avrebbe messo gli occhi su Jakub Kiwior, talentoso centrale polacco in forza allo Spezia. Sotto la guida di Luca Gotti, il classe 2000 si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere ligure, attirando su di sé l'interesse anche di West Ham e Juventus. I rossoneri vorrebbero intavolare una trattativa già nel mercato invernale, anche se come riferito nelle scorse settimane il club del presidente americano Philip Raymond Platek Jr è una bottega molto cara e chiede almeno 20 milioni di euro, il cui 20% andrebbe allo Zilina (club slovacco). E la cifra potrebbe ancora crescere. Il ventiduenne, infatti, è stato appena convocato dalla nazionale polacca per i Mondiali in Qatar.

In questa stagione Kiwior ha messo insieme finora 14 presenze in Serie A e due in Coppa Italia (è sceso in campo in tutte le partite fin qui disputate dallo Spezia). Ha giocato sia da difensore centrale sia da centrocampista, mostrando grande duttilità tattica. Si tratta di un giocatore dal piede mancino, che in caso di necessità può anche essere impiegato anche da terzino. È un calciatore forte fisicamente (alto 189 cm) e abile le gioco aereo.

Il Milan è in agguato ed era trapelato nelle scorse settimane che la società rossonera si fosse garantita una sorta di opzione nell’ambito del trasferimento di Mattia Caldara allo Spezia, club nel quale attualmente gioca anche Daniel Maldini. I rapporti tra le parti sono molto buoni e possono favorire un’eventuale trattativa per il polacco.