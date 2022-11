La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero anche nella stagione 2023-2024. Durante il recente Calciomercato estivo sono arrivati senza prezzo di cartellino Pogba e Di Maria, che però non hanno dato un grande contributo a causa di infortuni più o meno pesanti. Il francese recupererà per la seconda parte della stagione, l'argentino è stato condizionato da infortuni muscolari ma è recentemente partito insieme a Paredes per il mondiale in Qatar con l'Argentina. Nel 2023 andranno in scadenza diversi giocatori che piacciono alla società bianconera, per la difesa ma anche per il centrocampo.

Nel primo caso i preferiti sono Alejandro Grimaldo e Evan N'Dicka, con la Juve che potrebbe anticipare il loro arrivo a gennaio pagando il loro cartellino una somma vantaggiosa. Per quanto riguarda invece il calciomercato estivo si valutano soprattutto rinforzi a centrocampo. Nel campionato inglese vanno in scadenza giocatori come Youri Tielemans e N'Golo Kanté, soprattutto il francese è uno dei giocatori più seguiti sul mercato da diverse società importanti. Ci sarebbe il Paris Saint Germain ma anche società italiane, su tutte l'Inter e la Juventus. Il francese è attualmente infortunato e salterà il mondiale. Dovrebbe recuperare per febbraio, attualmente sarebbe difficile un eventuale prolungamento di contratto con il Chelsea.

Possibile ingaggio di Kanté durante il calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare nel calciomercato estivo N'Golo Kanté. Il centrocampista francese piace alla società bianconera, che cerca esperienza e qualità a centrocampo. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà il suo contratto con il Chelsea.

Sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter, che cerca un rinforzo a centrocampo. Ad agevolare il suo trasferimento in Serie A il Decreto Crescita, che garantisce alle società italiane una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri. Kanté è attualmente infortunato, salterà il mondiale con la nazionale francese e dovrebbe recuperare a febbraio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno: Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale Adrien Rabiot, decisivo con un assist anche contro la Lazio. Una stagione importante quella dell'ex PSG, che fino ad adesso fra Champions League e campionato ha segnato 5 gol fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. La sua conferma dipenderà però dalle richieste d'ingaggio.