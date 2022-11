La Juventus ha terminato gli impegni sul campo e Massimiliano Allegri ha concesso alcune settimane di vacanza ai suoi giocatori. Ma in queste ore, in casa bianconera, si stanno valutando le condizioni di Nicolò Fagioli. Il numero 44 juventino ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per un problema al piede. Stando a quanto afferma La Gazzetta dello Sport, dallo staff della Juventus e dell'Italia non filtrerebbe preoccupazione. Adesso Nicolò Fagioli si godrà le vacanze per poi tornare alla Continassa il 6 dicembre per riprendere la preparazione.

Da lì in avanti la Juventus inizierà la preparazione in vista della ripresa del campionato e i calciatori che non saranno al mondiale faranno un richiamo di preparazione e svolgeranno anche alcune amichevoli.

Lavoro speciale per Chiesa

In queste ore, Federico Chiesa è al seguito della nazionale italiana e probabilmente giocherà qualche minuto nel match amichevole contro l'Austria. A questa sfida non prenderà parte Nicolò Fagioli che ha lasciato Coverciano per un problema fisico. Ma il numero 44 juventino dovrebbe superare questo acciacco fisico per la ripresa degli allenamenti del 6 dicembre. Mentre il programma di Federico Chiesa dovrebbe essere diverso da quello dei compagni. Il numero 7 juventino dovrebbe fare solo una settimana di vacanza per poi riprendere subito a lavorare.

Chiesa vorrebbe sfruttare al meglio la pausa mondiale per essere al meglio per il 4 gennaio. Nelle ultime settimane, l'esterno classe '96 ha giocato solo spezzoni di partite e adesso punta a tornare tra i titolari della Juventus. Anche Paul Pogba cercherà di sfruttare la pausa per tornare a disposizione. Il francese, a differenza di Chiesa, non ha giocato nemmeno un minuto.

Pogba vuole essere a disposizione per i primi di gennaio. Adesso, il numero 10 della Juventus è a Miami e insieme a lui c'è un uomo dello staff bianconero che lo segue nel suo programma di recupero.

Si torna il 6 dicembre al JTC

La Juventus, adesso, avrà di fronte a sé due settimane di riposo. La ripresa degli allenamenti, alla Continassa, è fissata per il 6 dicembre e si presenteranno tutti i giocatori che non saranno al mondiale.

La Juventus, nel mese di dicembre, farà anche alcune amichevoli una contro l'Arsenal e una contro il Barcellona. Ma la società sarebbe al lavoro anche per organizzare una terza amichevole per il 29 dicembre. Infatti, la squadra si fermerà solo per festeggiare il Natale ma smaltite le festività si tornerà subito al lavoro. Anche perché il 4 gennaio la Juventus tornerà in campo per affrontare la Cremonese e da lì in avanti non ci si fermerà più e la rimonta in campionato della Juventus deve proseguire.