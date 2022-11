L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri devono sempre realizzare il famoso attivo di mercato entro giugno da 60 milioni di euro e al momento sono fermi a poco meno di 40 milioni dopo la scorsa campagna acquisti estiva. Non sono da escludere, dunque, cessioni dolorose se dovessero arrivare delle proposte importanti. Uno dei giocatori che piace sempre all'estero, in particolar modo in Premier League, è Denzel Dumfries. L'esterno olandese piace molto al Manchester United, che potrebbe attuare una piccola rivoluzione tra gennaio e giugno dopo una prima parte di stagione deludente.

Manchester United su Dumfries

Uno dei giocatori candidati a lasciare l'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato è Denzel Dumfries. Già la scorsa estate l'esterno olandese era finito nel mirino del Chelsea, ma i nerazzurri non hanno voluto privarsene tenendo tutti i big in rosa, come dimostra anche l'offerta del Psg da oltre 50 milioni di euro rifiutata negli ultimi giorni di agosto per Milan Skriniar.

Per Dumfries, però, le porte della Premier League potrebbero spalancarsi con qualche mese di ritardo. Sul classe 1996, infatti, avrebbe messo gli occhi il Manchester United, che ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione e cerca rinforzi per il reparto arretrato. I rapporti tra le due società sono buoni viste le diverse operazioni concluse soprattutto tra il 2019 e il 2020, su tutte quella di Romelu Lukaku, e questo potrebbe facilitare un accordo.

I Red Devils sarebbero pronti a proporre all'Inter una cifra intorno ai 30 milioni di euro più il cartellino di Wan Bissaka. In questo modo la società nerazzurra avrebbe già il sostituto di Dumfries e sistemerebbe il bilancio.

Torino su Nzola

Il Torino potrebbe intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare l'attacco. Andrea Belotti, andato via a parametro zero la scorsa estate, nella sostanza non è stato sostituito e per questo il club di Urbano Cairo potrebbe regalare un innesto a Ivan Juric con qualche mese di ritardo.

Il nome fatto dal tecnico sarebbe quello di M’Bala Nzola, attaccante angolano classe 1996. Il giocatore andrà in scadenza a giugno. Lo Spezia potrebbe trattare per lui un possibile scambio alla pari con il portiere Berisha, che sarebbe prezioso dopo il grave infortunio di Dragowski.