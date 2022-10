La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. La società bianconera dovrà cercare di migliorare la classifica in Serie A ma anche provare a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, impresa ardua dopo la sconfitta contro il Maccai Haifa. Non sarà facile vincere contro il Benfica in terra portoghese e contro il Paris Saint Germain all'Allianz Stadium di Torino nel match previsto ad inizio novembre. Ci si attendono dei miglioramenti nelle prestazioni, c'è molto lavoro da fare per Massimiliano Allegri ma anche per la società bianconera, che potrebbe rinforzarsi nel mercato di gennaio.

Si valutano acquisti in diversi settori, anche in considerazione del fatto che a giugno diversi giocatori potrebbero lasciare Torino perché in scadenza di contratto.

La Juventus potrebbe anche lei attingere al mercato dei parametri zero, ci sono diversi giocatori che piacciono alla società bianconera che potrebbero migliorare diversi ruoli importanti, su tutti quello del centrale difensivo. A tal riguardo piace Evan N'Dicka, francese di 23 anni, come Marcus Thuram, di due anni più vecchio del centrale e che gioca anche lui nel campionato tedesco, con il Borussia Monchengladbach. La punta francese è figlio di Lillian, difensore che ha scritto la storia del calcio francese e della Juventus. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a Torino a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio.

Il giocatore Thuram potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Marcus Thuram. Il giocatore francese sta disputando una stagione importante con il Borussia Monchengladbach, è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ma potrebbe diminuire a gennaio proprio perché in scadenza di contratto a giugno. Figlio di Lillian, vecchia conoscenza della Juventus, ha disputato fino ad adesso 1 match in Coppa di Germania segnando 3 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 10 match nel campionato tedesco segnando 7 gol e fornendo 2 assist decisivo ad un suo compagno.

Già nazionale francese, Thuram spera in una convocazione per il mondiale in Qatar da parte di Didier Deschamps.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori a parametro zero per giugno. Potrebbe arrivare un terzino nel caso in cui Alex Sandro non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Piacciono Rami Bensebaini, compagno di squadra di Thuram, e Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo ha il vantaggio di avere il passaporto comunitario rispetto all'algerino. Potrebbe arrivare in anticipo a gennaio con un'offerta da circa 10 milioni di euro.