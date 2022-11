Il Real Madrid è sempre alla ricerca dei migliori talenti del calcio mondiale e tra questi c'è anche il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella. Il giocatore classe '97 è cresciuto nel corso degli anni e può già contare una bacheca abbastanza ricca, avendo vinto lo scudetto con la squadra nerazzurra nel maggio 2021 e l'Europeo con la Nazionale italiana qualche settimana più tardi. Un suo grande estimatore, tra l'altro, sarebbe Carlo Ancelotti, che avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo e completare un reparto già competitivo.

La Fiorentina è alla ricerca di un elemento che possa alzare il tasso tecnico e dare altre soluzioni anche dal punto di vista tattico a Vincenzo Italiano.

Per questo motivo sarebbe tornato in auge il nome di Luis Alberto, che era stato già sondato la scorsa estate ma la Lazio ha sempre chiesto una cifra alta.

Real Madrid su Barella

Nicolò Barella sta facendo molto bene con la maglia dell'Inter anche in questa stagione, nonostante qualche critica di troppo piovuta nel periodo peggiore della squadra nerazzurra, tra fine agosto e il mese di settembre. I numeri, però, testimoniano quanto bene stia facendo anche quest'anno il centrocampista italiano, che ha già messo a segno cinque reti e collezionato cinque assist in quindici partite di campionato, oltre ad un gol realizzato in Champions League.

Il Real Madrid avrebbe posato gli occhi su di lui da diverso tempo e sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo tra gennaio e giugno.

Il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, è un suo grande estimatore e avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo, visto che sembra mancare un calciatore con quelle caratteristiche nonostante il reparto possa già contare su fuoriclasse assoluti come Kroos e Modric, senza dimenticare i vari Tchouameni e Camavinga.

L'Inter, comunque, non lascerà partire facilmente Barella, che un anno fa ha prolungato il proprio contratto con un cospicuo aumento dell'ingaggio. I nerazzurri, infatti, avrebbero fatto sapere al club di Florentino Perez di essere disposti a sedersi ad ascoltare offerte soltanto sopra ai 70 milioni di euro.

Possibile offerta della Fiorentina per Luis Alberto

La Fiorentina potrebbe essere attiva sul mercato a gennaio: un'occasione potrebbe essere rappresentata da Luis Alberto, che continua a sembrare in uscita dalla Lazio, visto che vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto visto in questa prima parte della stagione. I biancocelesti hanno già messo le cose in chiaro: si tratterà soltanto per una cessione a titolo definitivo, escludendo prestiti. Per questo motivo il club di Rocco Commisso potrebbe offrire un conguaglio da 10 milioni di euro e il cartellino di Sottil, esterno d'attacco che potrebbe far comodo a Maurizio Sarri.