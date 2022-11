L'Inter lavora sul fronte mercato e valuta le possibili operazioni per gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni il Real Madrid sarebbe interessato a Barella e potrebbe offrire come parziale contropartita Eden Hazard già dall'inverno.

Ai nerazzurri piacerebbe per la prossima stagione il difensore Pau Torres del Villarreal, che è seguito anche da Juventus, Aston Villa e Tottenham. Continuano inoltre le voci di mercato su Cristiano Ronaldo, in uscita dal Manchester United.

Ancelotti cederebbe Hazard per arrivare a Barella

Per gennaio, l'Inter potrebbe puntare su Eden Hazard.

Il calciatore belga, ex Chelsea, verrebbe offerto dal Real Madrid come una sorta di "acconto" per arrivare a poi Nicolò Barella a fine stagione. Il belga non sarebbe nei piani di Carlo Ancelotti e in caso di addio anticipato Florentino Perez accetterebbe di pagare parte dello stipendio.

La trattativa potrebbe essere il preludio di una cessione di Barella ai blancos in estate, per circa 60 milioni di euro. I dirigenti meneghini valutano l'opportunità, anche se non hanno molta intenzione di rinunciare a un calciatore centrale nel progetto tecnico di Inzaghi come il centrocampista sardo della nazionale azzurra.

In uscita per l'Inter potrebbe esserci poi Roberto Gagliardini (che sarebbe finito nel mirino di club come Cremonese, Empoli e Torino): il centrocampista non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

Come suoi possibili "eredi" sarebbero stati sondati Musah del Valencia e il giovane argentino Alcaraz del Racing.

C'è la fila per Pau Torres del Villarreal

Inter e Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato in estate per arrivare a Pau Torres del Villarreal. Il difensore può liberarsi dalla squadra iberica se dovesse essere pagata la clausola da circa 65 milioni di euro, ma i due club italiani non vorrebbero spingersi oltre i 45 milioni di euro.

Pau Torres inoltre sarebbe finito nel mirino di Tottenham e Aston Villa. In particolare il club di Birmingham, che ha da poco ingaggiato Unai Emery potrebbe puntare su di lui, su richiesta del tecnico che lo ha già allenato al Villarreal.

Suggestione Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo intanto pare sempre più vicino all'addio dal Manchester United.

Sono numerose le società europee a cui il portoghese viene accostato da parte delle varie testate calcistiche in questi giorni. Fra esse c'è anche l'Inter, ma realisticamente il tutto sembra poco più di una suggestione, anche perché CR7 vorrebbe comunque un ingaggio molto elevato per i parametri economici nerazzurri degli ultimi anni.