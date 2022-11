In questi mesi, la Juventus penserà a come affrontare la seconda parte di stagione. Nel 2023, i bianconeri recupereranno a pieno regime Federico Chiesa e Paul Pogba. Il loro rientro sarà fondamentale per Massimiliano Allegri anche per studiare un turnover ragionato che possa consentire alla Juventus di andare avanti su tre fronti, ovvero campionato, Europa League e Coppa Italia. Anche perché, negli ultimi mesi, i bianconeri hanno scoperto di poter contare sull'apporto dei giovani. In particolare, uno dei calciatori che si è messo particolarmente in mostra è Nicolò Fagioli.

Quest'ultimo ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema al piede ma, come ha rivelato la Gazzetta dello Sport, il numero 44 juventino è stato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti. Questi esami hanno dato esito positivo, confermando come non vi sia alcun allarme. Nicolò Fagioli smaltirà l'infortunio durante le vacanze.

Tre ipotesi di formazione

Come ha rivelato la Gazzetta dello Sport, la Juventus sta pensando a tre ipotesi di formazione da poter schierare in campionato, Europa League e Coppa Italia. In Serie A si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 visto nelle ultime settimane. In difesa ci saranno Bremer, Bonucci e Danilo. A centrocampo spazio a Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Pogba e Kostic.

Mentre in attacco ci saranno quattro giocatori per due posti ovvero Federico Chiesa, Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Arek Milik. Mentre in Europa League la Juventus potrebbe passare ad un 4-3-3. A quel punto in difesa ci sarebbero Cuadrado o De Sciglio, Bremer, Danilo e Alex Sandro. A centrocampo agirebbero Fagioli o Miretti, Paredes e uno fra Rabiot e Pogba.

In avanti, invece, potrebbe esserci un tridente composto da Di Maria, Vlahovic o Milik e uno fra Chiesa e Kean. Inoltre, la Juventus potrebbe cambiare faccia anche in Coppa Italia dove si potrebbe vedere un 4-2-3-1 e una difesa formata da De Sciglio, Gatti, Rugani e Iling-Junior. Mentre a centrocampo si potrebbero agire Paredes e McKennie.

In avanti, invece, ci sarebbe il solo Moise Kean con alle sue spalle il terzetto formato da Matias Soulè, Fabio Miretti e Federico Chiesa. Queste tre ipotesi di formazione servirebbero alla Juventus per poter attuare un turnover di tutta la rosa e potrebbe consentire a Massimiliano Allegri di andare il più avanti possibile su tutti e tre i fronti.

Juventus in vacanza

La Juventus, in queste ore, ha cominciato le sue vacanze e i giocatori torneranno al JTC solo il prossimo 6 dicembre. Da lì in avanti i bianconeri faranno un richiamo di preparazione. Svolgeranno anche dei test in amichevole, test che consentiranno ai giocatori di tenere il ritmo partita.