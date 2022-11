Il Crotone vince 1-3 in casa della Viterbese e mantiene viva la corsa alla prima posizione rispondendo, a distanza, alla vittoria della capolista Catanzaro (3-0) contro il Gelbison. Tre punti di carattere quelli ottenuti dalla squadra di Franco Lerda allo Stadio "Rocchi" di Viterbo contro una squadra ben messa in campo dal tecnico Emanuele Pesoli. Mattatore di giornata l'attaccante Cosimo Chiricò autore di una doppietta decisiva nella ripresa.

Crotone, prima vittoria al Rocchi

Alla sesta gara nello storico dei confronti il Crotone sbanca il "Rocchi" di Viterbo.

Nella storia delle gare disputate dagli squali in casa dei laziali erano arrivati tre pareggi e due vittorie per la Viterbese. La vittoria della quattordicesima giornata di Serie C permette agli squali di sfatare questo tabù. Nonostante le numerose assenze il Crotone riesce a capitalizzare al massimo la sua prestazione ottenendo tre punti in trasferta, ripartendo velocemente dopo il k.o. arrivato in settimana nella gara degli Ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C in quel di Foggia (2-0).

Crotone, una vittoria di carattere

A fine gara ad analizzare la prova offerta dal Crotone è stato in sala stampa il vice tecnico rossoblù Massimiliano Nardecchia, sostituto dello squalificato Franco Lerda.

"Il Crotone è stato in controllo tutta la partita, non è stata una gara facile ma non abbiamo mai sofferto. Non abbiamo quasi mai rischiato, abbiamo tenuto la palla quasi sempre noi. Chiricò era in grande spolvero ma anche tutti gli altri hanno fatto bene. Con un Crotone così avrebbero faticato un po’ tutti oggi, non solo la Viterbese.

Loro sono una buona squadra, gli auguro di riprendersi perché hanno tutte le qualità per farlo".

Chiricò trascinatore degli squali

Con le due reti portare a segno contro la Viterbese l'attaccante Cosimo Chiricò è salito a quota 7 reti stagionali a ridosso del capocannoniere Pietro Iemmello attualmente autore di 9 reti. Una doppia cifra che si avvicina sempre più per la punta ex Padova.

Dopo alcune giornate senza andare a segno il numero 32 degli squali ha sfoderato forse la sua moglie prova del campionato. Per Cosimo Chiricò 7 centri, tanti quanto quelli siglati dal compagno di squadra Guido Gomez.

Crotone - Latina, mercoledì si discute il ricorso

Nel prossimo turno di campionato il Crotone affronterà allo Stadio Comunale Ezio Scida il Latina. La gara, al momento, è sottoposta alla chiusura al pubblico a seguito delle decisioni prese dal Giudice Sportivo a seguito degli scontri avvenuti nel derby tra Catanzaro e Crotone. Nella giornata di mercoledì sarà discusso il ricorso presentato dalla società calabrese sia per quanto riguardano le squalifiche sia per la decisione di chiudere l'impianto crotonese al pubblico per una gara.