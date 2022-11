Con il campionato fermo per il Mondiale in Qatar, che partirà tra qualche giorno, le società italiane avrebbero cominciato a lavorare in vista del mercato di gennaio e tra queste c'è l'Inter. I nerazzurri potrebbero cambiare qualcosa in attacco già tra due mesi, in anticipo rispetto alla prossima stagione, con i dirigenti pronti a cogliere qualche occasione che il mercato porrà con quei calciatori che non sono più al centro dei rispettivi progetti. Tra questi ci sarebbe Luis Muriel, che all'Atalanta in quest'annata è un po' ai margini anche per qualche problema fisico, con la Dea che davanti ora sembra voler puntare su Hojlund e Duvan Zapata.

Milan e Juventus, dal loro canto, potrebbero duellare per un obiettivo in comune. Si tratta di Nicolò Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma a giugno qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024.

Inter su Muriel

L'Inter potrebbe cambiare qualcosa in attacco nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. La società nerazzurra non vorrebbe fare investimenti pesanti e cercherà di cogliere qualche occasione. Una di queste porterebbe il nome di Luis Muriel, che sembra pronto a lasciare l'Atalanta. Il classe 1991 ha il contratto in scadenza a giugno e proprio per questo la Dea cercherà di piazzarlo con qualche mese di anticipo per non perderlo a parametro zero.

Anche a causa di qualche problema fisico, l'attaccante colombiano in questa prima parte della stagione non ha giocato tantissimo, collezionando nove presenze in campionato, mettendo a segno un solo gol e collezionando due assist.

L'Inter sarebbe pronta a fare un tentativo e non è escluso che le due società possano intavolare uno scambio che possa andare bene ad entrambe. Muriel, infatti, si trasferirebbe all'ombra del Duomo, mentre a fare il percorso inverso sarebbe Joaquin Correa, con un piccolo conguaglio a favore del club meneghino vista la diversa età dei due giocatori e la diversa valutazione con l'argentino che è valutato 20 milioni.

Le offerte di Milan e Juventus per Zaniolo

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la estate sul mercato è quello di Nicolò Zaniolo: anche se potrebbe rinnovare con la Roma, il fantasista è in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. La Juventus e il Milan sarebbero pronte a fare un tentativo e avrebbero già fatto un sondaggio.

La valutazione, comunque, del classe 1999 non sarà inferiore ai 40 milioni di euro. Cifra che la Juve vorrebbe raggiungere inserendo il cartellino di Leandro Paredes, che verrebbe riscattato dal Psg per 25 milioni e girato ai giallorossi, più un conguaglio da 15 milioni.

I rossoneri, invece, sul piatto vorrebbero mettere il cartellino di Alexis Saelemaekers, valutato 15 milioni di euro, e un conguaglio sui 20 milioni di euro più bonus. Dovranno essere poi i capitolini a decidere se e quale proposta accettare.