La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, idea Nico Gonzalez per il dopo Di Maria

I bianconeri stanno già pensando ai possibili sostituti di Angel Di Maria che al termine del campionato potrebbe lasciare Torino. Per questo, la Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata e regalare ad Allegri un nuovo calciatore di corsa e qualità per puntellare il reparto offensivo.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini spunta anche quello di Nico Gonzalez che potrebbe lasciare la Fiorentina al termine del campionato. L'argentino non è più incedibile per la società viola guidata da Rocco Commisso e per una cifra attorno ai 30 milioni di euro potrebbe esser ceduto per fare cassa, e reinvestire il denaro così da completare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

La Juventus ci starebbe pensando e potrebbe virare sull'argentino dopo aver conosciuto il futuro di Di Maria. Oltre Gonzalez, i bianconeri tengono d'occhio anche la situazione legata a Ferran Torres che potrebbe lasciare il Barcellona tra questa e la prossima sessione estiva di mercato. L'esterno spagnolo viene valutato 30 milioni di euro.

Juve, la concorrenza di Roma e Tottenham su Vicario

La Juventus pensa anche al futuro, in particolare per la porta. In estate potrebbe esserci la cessione di Wojciech Szczęsny che resta uno degli obiettivi di mercato del Manchester United in caso di addio di David De Gea.

Per questo, i bianconeri non voglio farsi cogliere impreparati e valutano dei profili giovani ma di grandi affidabilità.

L'obiettivo numero uno è sicuramente Guglielmo Vicario che tanto bene sta facendo con la maglia dell'Empoli. Il portiere italiano è conteso però da diverse squadre italiane, ma anche europee. Infatti, oltre alla Juventus ci sarebbe l'interesse anche della Roma di Josè Mourinho che potrebbe valutare l'eventuale sostituto di Rui Patricio e soprattutto il Tottenham di Antonio Conte che come sempre guarda con un occhio particolare al mercato italiano.

Visto l'interesse di questi top club, la Vecchia Signora vorrebbe provare a bloccare il talentuoso estremo difensore già a gennaio per lasciarlo fino a fine stagione all'Empoli. Il club toscano non fa sconti e chiede almeno 20 milioni di euro per cedere il proprio gioiello.

L'opera di ringiovanimento non riguarda solo la porta ma anche la difesa. Infatti, i bianconeri starebbero sondando il terreno per Scalvini e Okoli, giovani centrali italiani che si stanno ritagliando un ruolo importante nell'Atalanta di Gasperini.