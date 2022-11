Uno dei giocatori dell' Inter più chiacchierati sul mercato la scorsa estate è stato Milan Skriniar, con il Paris Saint Germain che ha provato fino all'ultimo a soffiarlo all'Inter. I nerazzurri hanno alzato il muro, rifiutando anche l'offerta arrivata negli ultimi giorni di agosto, vicina ai 60 milioni di euro. Gesto importante, visto che il centrale slovacco è in scadenza di contratto a giugno 2023 e non ha ancora rinnovato, nonostante filtri ottimismo dal club meneghino. Fino alla fumata bianca, però, non si può escludere nulla e proprio per questo in questi ultimi giorni si sarebbe fatto sotto il Manchester United, pronto a una rivoluzione già a gennaio dopo una prima parte di stagione deludente.

Manchester United su Skriniar

In queste ultime settimane è filtrato ottimismo sul possibile rinnovo di contratto di Milan Skriniar con l'Inter. D'altronde i nerazzurri sono pronti a uno sforzo importante per il centrale slovacco, sfondando il muro dei 6 milioni di euro a stagione più bonus ma fin quando non arriverà la fumata bianca non si può escludere nulla. Sul giocatore, però, negli ultimi giorni ci sarebbe da segnalare l'inserimento del Manchester United, che si aggiunge a quello del Paris Saint Germain.

I Red Devils hanno disputato una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative e già a gennaio potrebbero attuare una vera e propria rivoluzione, cominciata con la rescissione del contratto di Cristiano Ronaldo, che ha anche liberato molto spazio nel monte ingaggi, visto che il portoghese avrebbe dovuto percepire ancora 13 milioni di euro netti di ingaggio.

Proprio per questo il club inglese sarebbe pronto a fare un tentativo per Skriniar già a gennaio, approfittando del fatto che non sia stato ancora trovato un accordo definitivo per il rinnovo di contratto di Skriniar e per questo puntando sul timore dell'Inter di perderlo a parametro zero qualche mese più tardi.

La possibile proposta

Il Manchester United, dunque, starebbe studiando la proposta da formulare all'Inter a gennaio per Milan Skriniar. Se tra due mesi ancora non sarà arrivata l'intesa per il rinnovo di contratto, la società nerazzurra potrebbe prendere in considerazione la cessione del centrale slovacco. I Red Devils potrebbero anche mettere sul piatto una contropartita tecnica, uno tra Lindelof e Maguire, oltre a un conguaglio tecnico intorno ai 20 milioni di euro.

A quel punto l'ultima risposta spetterà al club meneghino, che dovrà decidere se continuare la trattativa per il rinnovo di Skriniar, qualora non rinnovasse entro gennaio, con il rischio di perderlo a zero, o se incassare dalla sua cessione e andare a rinforzare anche altri reparti.