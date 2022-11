Fra i giocatori nel mirino della Juventus c'è ormai da diverse sessioni di mercato Sergej Milinkovic-Savic. Le ultime indiscrezioni di mercato però lasciano intendere come il presidente della Lazio continui a valutarlo circa 100 milioni di euro. Una cifra troppo elevata per il budget attuale della Juve potrebbe fare un'offerta per il cartellino del giocatore solo se dovessero diminuire le richieste di cartellino per il centrocampista.

Milinkovic Savic è in scadenza di contratto a giugno 2024 e in caso di mancato prolungamento di contratto la sua valutazione di mercato potrebbe abbassarsi a giugno, quando sarà a un anno dalla scadenza contrattuale.

Possibile offerta della Juventus per Milinkovic-Savic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di acquistare Sergej Milinkovic-Savic, soprattutto in caso di mancata conferma di Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e attualmente vorrebbe un ingaggio da 10 milioni di euro per rimanere a Torino, una cifra che difficilmente la società bianconera gli garantirà.

La Juventus in estate potrebbe fare un'offerta per Milinkovic-Savic: attualmente Lotito chiederebbe 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma in estate (a un anno dalla scadenza del contratto) potrebbe abbassare le pretese. Diversi giornali sportivi lasciano trapelare come la Juventus potrebbe offrire al giocatore circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Lotito offrirebbe 5 milioni di euro a stagione a Milinkovic-Savic

Il centrocampista Milinkovic-Savic avrebbe intanto anche un'offerta di prolungamento di contratto da parte della Lazio da circa 5 milioni di euro a stagione con clausola rescissoria a circa 70 milioni di euro. L'agente sportivo del centrocampista Kezman accetterebbe l'offerta, ma solo se la clausola rescissoria fossero minore, magari di circa 40 milioni di euro.

La stagione fin qui disputata dal centrocampista serbo con la Lazio è stata importante soprattutto in campionato: ha giocato 14 match segnando 3 gol e trovando 7 assist decisivi, invece in Europa League ha disputato 6 partite e segnato 2 gol (la squadra biancoceleste non si è qualificata al turno successivo di Europa League, "retrocedendo in Conference League).

Milinkovic Savic sarà uno dei protagonisti della nazionale serba al mondiale in Qatar (che affronterà un girone sulla carta proibitivo, con Brasile, Camerun e Svizzera).