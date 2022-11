Milinkovic-Savic è da tempo un obiettivo di mercato della Juventus che per lui potrebbe offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il presidente della Lazio Claudio Lotito però, per lasciarlo partire da Formello, ne chiederebbe il doppio, ossia 100 milioni. Sempre da una squadra della Capitale, la Roma, i bianconeri potrebbero prelevare Rick Karsdorp, terzino destro in rotta con José Mourinho.

L'obiettivo della Juventus per la prossima estate resterebbe Milinkovic-Savic ma Lotito chiede 100 milioni di euro

La Juventus da tempo segue il profilo di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio capace di combinare doti atletiche e fisiche con quelle tecniche.

I dirigenti della Vecchia Signora, secondo lo stesso agente del serbo, avevano già provato a portare il classe '95 alla Continassa, salvo poi dover desistere a causa delle alte richieste economiche del presidente Claudio Lotito. Nella prossima estate però, le trattative fra la Juventus e la compagine capitolina potrebbero nuovamente prendere vita, con il club bianconero forte della presunta volontà del calciatore di cambiare aria e del suo contratto, che al contrario del passato, si sta avvicinando alla sua naturale scadenza con i biancocelesti nel 2024.

Secondo le indiscrezioni di oggi dunque, Cherubini avrebbe la volontà di presentarsi a Formello nella prossima estate con un'offerta da 50 milioni di euro più eventuali bonus.

Questa somma, seppur elevata che sia, cozzerebbe irrevocabilmente con le idee Claudio Lotito che in un'intervista rilasciata al Messaggero, ha parlato di Milinkovic-Savic, degli applausi presi dallo stesso nel match dell'Allianz Stadium e della cifra con la quale si potrebbe avviare una trattativa: "Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi.

Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo in bianconero". Parole chiare, quelle di Lotito, che chiedendo una somma simile, renderebbe praticamente impossibile il passaggio di Milinkovic alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Rick Karsdorp piacerebbe ai bianconeri ma la Roma non vorrebbe svenderlo

La Juventus, oltre ad un centrocampista, sul mercato monitorerebbe anche un esterno tutto fascia.

Secondo le indiscrezioni delle scorse ore dunque, la compagine bianconera seguirebbe con attenzione l'evolversi della situazione Rick Karsdorp in casa Roma. Il fluidificante olandese - dopo lo scontro con José Mourinho - è stato messo da parte ed un suo reintegro nella rosa giallorossa apparirebbe quanto meno complicato. Ecco perché già a gennaio Thiago Pinto potrebbe cederlo altrove: il club capitolino però, non vorrebbe dare in prestito Karsdorp ne tanto meno venderlo ad una cifra al ribasso, dunque tra le parti si prospetterebbe una lunga e difficile trattativa. Si può chiudere con una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.