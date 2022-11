La rescissione consensuale del contratto fra il Manchester United e Cristiano Ronaldo ha scosso gli ultimi giorni di Calciomercato anche perchè si tratta di una notizia ufficiale in una fase nella quale sono certamente più le voci e i rumors in vista della sessione invernale a tenere banco. Prima dell'inizio del Mondiale in Qatar la star portoghese aveva duramente criticato la società inglese per non aver investito nelle strutture di riferimento e anche per le scelte tecniche, dall'ingaggio di Rangnick fino a quello di Ten Hag con il quale CR7 non ha mai stretto un reale rapporto.

Da qui - insieme ai tanti problemi tecnici dell'annata - la decisione di separarsi.

La stella portoghese è attualmente impegnata in Qatar con la nazionale portoghese ma a conti fatti è un calciatore svincolato: numerose (per non dire fantasiose) le opzioni sbandierate dai medie, da un possibile approdo allo Sporting Lisbona sino ad un'esperienza in campionati asiatici o nella Major League Soccer. Difficile, molto difficile, un eventuale ritorno alla Juventus, per quanto il portoghese non abbia mai nascosto di aver vissuto molto bene con la famiglia a Torino.

Di recente la società bianconera ha anche postato un video su Twitter riferito ad un gol segnato con il piede sinistro dal portoghese ai tempi della militanza all'ombra della Mole.

La cosa ha ovviamente scatenato i commenti di molti utenti juventini, alcuni dei quali hanno invitato la società bianconera a considerare un ritorno del giocatore a Torino. Con Vlahovic, Milik e Kean in rosa e considerato lo stipendio di Ronaldo un suo rientro fra i bianconeri appare comunque ai limiti dell'impensabile.

La Juventus ha recentemente pubblicato il video di un gol realizzato da Cristiano Ronaldo di sinistro in Champions League ai tempi della militanza a Torino, cosa che ha scatenato i commenti dei tifosi alla luce dell'ufficializzazione della rescissione contrattuale con il Manchester United da parte del portoghese.

Unanime il coro degli juventini: 'Riportatelo a Torino'. 'Non datemi speranze' ha chiosato in particolare un tifoso in riferimento ad una possibile interpretazione del video come segnale di mercato. Il ritorno di CR7 in bianconero come già evidenziato rimane quasi impossibile.

Cristiano Ronaldo è andato a segno nel primo match del Mondiale in Qatar

Come si diceva in apertura, paiono numerose le opzioni a disposizioni di Cristiano: dagli Emirati Arabi alla Major League Soccer, passando per le ipotesi Chelsea e Sporting Lisbona. Tra le possibilità non sembra figurare un rientro di Cristiano a Torino, anche se alcuni tifosi, anche quelli Doc, sognano un clamoroso ritorno di CR7.

Nel frattempo il campione portoghese è tornato a fare in campo quello che gli riesce meglio: andare in gol, questa volta con la maglia del Portogallo nel match vinto contro il Ghana per 3 a 2 nel quale Cristiano si è prima conquistato e ha poi trasformato il calcio di rigore dell'1-0.