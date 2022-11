La Juventus ha avviato la propria stagione in maniera deludente non solo in campionato ma anche in Champions League. L'eliminazione dalla competizione europea con cinque sconfitte ed una sola vittoria in sei match incarna le problematiche della squadra bianconera, che avrà però la possibilità di disputare l'Europa League essendo arrivata terza nel girone eliminatorio di Champions. In campionato invece la situazione è molto migliorata soprattutto con l'ultima striscia di quattro vittorie consecutive con 8 reti all'attivo e nessuna subita. A spiccare su tutti il risultato di ieri sera contro l'Inter, un 2-0 rotondo con gol di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli.

Proprio il centrocampista italiano è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, con Allegri che lo ha elogiato per la qualità e l'entusiasmo che ha portato insieme a Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2001 era già andato a segno anche contro il Lecce, rete decisiva (0-1) che ha ricordato molto quelle segnate in carriera da Alessandro Del Piero col 'classico' destro a girare sul palo lontano.

Prima del match contro l'Inter, Fagioli - sfruttando una diretta Instagram con la pagina Ownic - aveva sottolineato come segnare con la Juventus fosse un sogno che ha avuto fin da piccolo. In merito invece al suo compagna di squadra preferito il centrocampista ha scelto Carlo Pinsoglio, terzo portiere della squadra bianconera.

Fagioli ha indicato anche la favorita per la vittoria del mondiale in Qatar, l'Argentina dei compagni di squadra Leandro Paredes, Angel Di Maria e Matias Soulé.

Col senno di poi una diretta Instagram 'profetica', dato che ieri sera è arrivato un altro gol, il secondo di fila, nel derby d'Italia contro l'Inter.

Fagioli è stato intervistato prima di Juventus - Inter

'Fare un gol con la maglia della Juventus è un sogno che ho fin da piccolo'. Queste le parole di Nicolò Fagioli in una recente diretta Instagram sul profilo Ownic in risposta ad una domanda riguardante il suo primo gol segnato con la maglia della Juventus, quello contro il Lecce.

Elogi poi per Pinsoglio, definito il miglior compagno di squadra per simpatia, e per l'Argentina, ritenuta la favorita per la vittoria del mondiale in Qatar che si disputerà a novembre e dicembre. In merito invece al talento calcistico principale del campionato italiano, il centrocampista della Juventus ha scelto un suo compagno di squadra: "Dusan Vlahovic".

Massimiliano Allegri su Fagioli e sul futuro della nazionale italiana

Anche il tecnico della Juventus Allegri ha parlato di Fagioli nel post match contro l'Inter. Ad una domanda in riferimento alla possibilità di vedere il centrocampista della Juventus in nazionale, ha dichiarato: 'Dovete chiederlo a Mancini. Una cosa è certa: nonostante a mio modesto parere si parli male della Nazionale, credo che abbia un futuro importante perché ci sono giovani bravi che devono crescere e cresceranno nel migliore dei modi'.