La Juventus è stata una delle delusioni di questo inizio di stagione non solo nel campionato italiano ma anche in Champions League. L'uscita anticipata dalla competizione europea pesa in maniera evidente soprattutto per il modo in cui è arrivata, cinque sconfitte ed una vittoria in sei match dimostrano le problematiche della squadra bianconera, che negli ultimi match sembra aver trovato però una continuità di risultati oltre che di prestazioni nel campionato italiano. Quattro vittorie in altrettanti match, una pesante contro l'Inter per 2 a 0, merito della crescita di giocatori come Rabiot e Fagioli, il francese è una conferma di questo inizio stagione, il centrocampista italiano negli ultimi due match contro il Lecce e l'Inter ha segnato due gol dando un contributo importante in qualità.

Altra delusione del calcio europeo è stata l'Atletico Madrid, uscita dalla Champions League in un girone non difficilissimo almeno valutando le rose delle rivali sportive. Proprio questa uscita anticipata dalla competizione europea potrebbe agevolare la cessione da parte della società spagnola di due giocatori che piacciono alla Juventus. Parliamo di Rodrigo De Paul, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, e di Alvaro Morata. Lo spagnolo ritornerebbe per la terza volta nella società bianconera dopo averci giocato dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. La società spagnola sarebbe pronta ad accettare un'offerta da 20 milioni di euro per il giocatore anche in considerazione di un contratto in scadenza a giugno 2024.

De Paul e Morata potrebbero approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, giunte dalla stampa iberica, la Juventus potrebbe acquistare due giocatori dall'Atletico Madrid. Parliamo di Rodrigo De Paul e Alvaro Morata. L'argentino potrebbe arrivare a giugno nel caso in cui la società bianconera decidesse di non riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain.

Per quanto riguarda invece lo spagnolo si parla di un suo arrivo già a gennaio, con la Juventus che vorrebbe un'alternativa a Vlahovic ma che sappia anche giocarci insieme. Alvaro Morata è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024 e con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema spagnoli, la Juventus potrebbe anticipare l'acquisto a gennaio anche di Alejandro Grimaldo, che sarebbe preferito a Rami Bensebaini per il dopo Alex Sandro. Anche perché lo spagnolo ha passaporto comunitario. Ha dimostrato in questa stagione di essere molto importante per il Benfica contribuendo alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League della squadra portoghese.