Giovedì 10 novembre alle ore 18:30 si giocherà Hellas Verona-Juventus, gara valida per la 14^ giornata della Serie A 22/23. Gli scaligieri, nel turno scorso, hanno subito una sconfitta in trasferta per 2-0 (Carlos Augusto al 68' e Colpani al 90') ad opera del Monza di Palladino. La Vecchia Signora, invece, si è imposta tra le mura amiche col risultato di 2-0 contro l'Inter di S. Inzaghi: bianconeri che hanno fatto loro il Derby d'Italia grazie alle reti di Rabiot e Fagioli.

Statistiche: gli ultimi sei incontri tra scaligeri e bianconeri, disputati nel massimo campionato italiano, vedono perfetto equilibrio tra le due compagini, con due vittorie per parte e due match terminati col medesimo risultato di 1-1.

Hellas Verona, 3-4-2-1 per Bocchetti

Mister Bocchetti e il suo Verona stanno attraversando un periodo particolarmente complicato della stagione in essere, difatti i gialloblu sono il fanalino di coda della classifica di Serie A (-4 punti dalla zona salvezza), avendo collezionato soltanto cinque punti in tredici match giocati. Per mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri, il tecnico potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Montipò in porta. Difesa a tre che avrà buone chance di essere composta da Ceccherini, Gunter e Dawidowicz. Cerniera di centrocampo che sarà composta, con tutta probabilità, da Veloso e Tameze a far da filtro in mezzo, mentre Doig agirà sul fronte sinistro e Depaoli andrà a piazzarsi sul versante destro.

Sulla trequarti campo, invece, dovremmo trovare dal primo minuto Kallon e Lazovic, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Henry. Le condizioni fisiche di Coppola, Ilic, Cortinovis, Piccoli e Faraoni saranno da valutare, mentre Bocchetti (squalifica) e Hrustic (infortunio) non saranno a disposizione.

Juventus in cerca della quinta vittoria consecutiva

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo la vittoria per 2-0 contro l'Inter, si sono riaffacciati nella zona alta della classifica e adesso occupano la quinta posizione (-2 punti dalla zona Champions), avendo ottenuto venticinque punti sinora. Per centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato, l'allenatore toscano potrebbe scegliere per il 3-5-1-1, con Szczesny a difesa dei pali.

Danilo, Bremer e Alex Sandro dovrebbero occupare la linea difensiva bianconera. I titolari del centrocampo, invece, saranno presumibilmente Cuadrado e Kostic come esterni, mentre a far da filtro troveremo Fagioli, Rabiot e Locatelli. Sulla trequarti, infine, spazio a Miretti, il vertice offensivo della Juventus sarà Milik. Ancora in forse la presenza di Vlahovic e Pogba, mentre non saranno convocabili gli infortunati Kaio Jorge, Aké, De Sciglio, Iling-Junior e Kean. Paredes e McKennie dovrebbero invece tornare a disposizione.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus:

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Gunter, Ceccherini, Doig, Veloso, Tameze, Depaoli, Kallon, Lazovic, Henry. Allenatore: Bocchetti.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Cuadrado, Miretti, Milik (Vlahovic). Allenatore: Allegri.