La Juventus nel mercato di gennaio potrebbe cercare di rinforzare soprattutto le fasce difensive. In particolare cercherebbe un'alternativa valida a Cuadrado. Sono diversi gli elementi seguiti dalla società bianconera, nelle ultime ore si è aggiunto anche quello di Leo Dubois, francese del Galatasaray con un passato al Lione.

Si tratta di un calciatore in grado di giocare su entrambe le fasce difensive ma anche come centrocampista laterale in un eventuale 3-5-2. La sua valutazione di mercato è di circa 6 milioni di euro. Sarebbe un acquisto importante perché ha già una certa esperienza internazionale, avendo disputato diverse stagioni con il Lione in Champions League.

Possibile offerta per Dubois a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando a gennaio l'acquisto di un terzino destro. Piacerebbe Leo Dubois, francese classe 1994 attualmente al Galatasaray. Il suo prezzo di mercato è di circa 6 milioni di euro e rappresenterebbe un'alternativa valida a Cuadrado.

È un terzino che può giocare su entrambe le fasce, ma nella sua carriera è stato impiegato anche come centrocampista laterale, sarebbe quindi sarebbe ideale eventualmente pure in un modulo 3-5-2.

Dopo essere cresciuto nel Nantes, nel 2018 era stato ingaggiato a parametro zero dal Lione, rimanendovi per quattro stagioni. Nell'estate 2022 è poi stato acquistato da parte del Galatarasay per circa 2,5 milioni di euro.

Nella squadra di Istanbul ha giocato, in questa prima parte di stagione, un totale di otto match fra campionato e coppa di Turchia, fornendo anche due assist.

In passato Dubois ha giocato anche nella nazionale francese, disputando il suo primo match nel 2019, attualmente ha 13 presenze ma non è stato convocato per il mondiale in Qatar

Con un'offerta da circa 6-7 milioni di euro potrebbe lasciare la società turca a gennaio, in alternativa potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

Il resto del mercato della Juventus: si cerca un terzino destro

La Juventus valuta anche altri giocatori per il ruolo di terzino destro: si va da Emil Holm dello Spezia a Joakim Maehle dell'Atalanta, fino a Wilfried Singo del Torino.

Alla Juve piacerebbe molto anche Alvaro Odriozola, che arriverebbe in prestito gratuito dal Real Madrid con diritto di riscatto con la società bianconera, la quale pagherebbe solo l'ingaggio del giocatore fino a giugno.