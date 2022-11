La Juventus ha chiuso in crescendo la prima parte di stagione: ieri sera è arrivato il successo contro la Lazio, un 3-0 secco che ha significato 6 vittorie di fila con 12 reti all'attivo e ' al passivo. Terzo posto conquistato a soli due punti dal Milan e 10 dalla capolista Napoli, la rincorsa alla quale riprenderà a gennaio dopo la sosta mondiale quando in programma ci sono Inter vs Napoli e Cremonese vs Juventus.

Quelli invernali saranno mesi importanti anche sul fronte mercato, con la società bianconera che potrebbe valutare delle opportunità a prezzo vantaggioso.

Si parla ad esempio dell'arrivo di un terzino sinistro, di uno destro e di un centrale difensivo in grado di offrire rotazioni ai titolari (la Juventus ha la migliore difesa della Serie A con 7 reti subite in 15 partite). L'obiettivo più impellente in riferimento a quelle zone del campo è trovare un'alternativa a Cuadrado, soprattutto se la Juventus dovesse continuare a giocare con il 3-5-2. A tal riguardo le ultime notizie di mercato riportate da juvelive.it confermano l'interesse della società bianconera per Alvaro Odriozola, giocatore del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno 2024. La società spagnola sarebbe pronta a lasciarlo partire anche in prestito gratuito con il solo pagamento dell'ingaggio da parte dei bianconeri.

A confermare il possibile arrivo di Odriozola e la condizione vantaggiosa con la quale potrebbe arrivare è Luca Momblano, che ha parlato di vero e proprio regalo del Real Madrid in merito al possibile arrivo in prestito di Odriozola a gennaio.

Possibile l'arrivo a Torino di Odriozola a gennaio

'Odriozola è un nome sul quale c’è un dialogo aperto con il Real Madrid perché praticamente ce lo regala'.

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al possibile approdo alla Juventus di Alvaro Odriozola nel mercato di gennaio. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito gratuito con il solo pagamento dell'ingaggio per 6 mesi di circa 1,5 milioni di euro. Sarebbe un'alternativa a Cuadrado, che in questo inizio di stagione ha giocato gran parte dei match della squadra bianconera.

Odriozola è abile in fase offensiva, deve invece migliorare in quella difensiva. Di certo può fare sia il terzino destro che il centrocampista di fascia in un 3-5-2, schema di gioco utilizzata da Allegri negli ultimi match di campionato.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione Calciomercato estivo. Abbiamo parlato del possibile arrivo di un terzino sinistro, considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno, per questo si seguono Alejandro Grimaldo e Nuno Tavares. Per quanto riguarda invece il possibile arrivo di un centrale difensivo si valuta soprattutto Evan N'Dicka, anche lui in scadenza di contratto a giugno.