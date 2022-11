La Juventus è attesa da un novembre ed un dicembre molto impegnativi in tema mercato. La società bianconera potrebbe decidere di definire i vari acquisti di gennaio, considerando l'esigenza non solo di rinforzare la difesa ma anche il centrocampo, che ha bisogno di qualità. A tal riguardo, le ultime notizie di mercato confermano come i bianconeri potrebbero acquistare un centrale di sinistra che possa affiancare i vari Bonucci, Bremer, Rugani e Gatti, oltre ad un terzino. A giugno, poi, la Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero, su tutti Alex Sandro.

Per questo si valuta uno fra Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, con lo spagnolo preferito, anche perché comunitario. Rimanendo sui giocatori in scadenza di contratto a giugno, spiccano anche i nomi di Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il primo potrebbe far ritorno in Argentina per chiudere la sua carriera professionale da giocatore, il secondo, invece, come riportano le ultime notizie di mercato, potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio. La società bianconera starebbe valutando anche uno scambio, con Rabiot che si trasferirebbe al Chelsea e Hakim Ziyech a Torino. Il nazionale marocchino è considerato una riserva nella squadra inglese e potrebbe gradire un eventuale approdo nella società bianconera nel mercato di gennaio.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Ziyech

Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea e la Juventus potrebbero fare uno scambio di mercato a gennaio. Hakim Ziyech potrebbe approdare a Torino e Adrien Rabiot a Londra, una trattativa che sarebbe gradita alla società bianconera, anche perché il francese va in scadenza di contratto a giugno e c'è il rischio che possa lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno.

La Juventus, però, valuta anche un prolungamento di contratto del centrocampista francese, considerando la sua importanza dimostrata soprattutto nelle ultime due stagioni. Sia in caso di conferma di Allegri e che di una sua partenza, la società bianconera potrebbe offrire un prolungamento di contratto al giocatore, anche se molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio.

Attualmente, è uno dei giocatori che guadagna di più nella società bianconera, con circa 7 milioni di euro netti a stagione. Ziyech, comunque, potrebbe arrivare anche in caso di conferma di Rabiot, soprattutto se il Chelsea decidesse di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per anche per definire altri rinforzi importanti già a gennaio. Abbiamo parlato di Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, ma piace anche Jeremie Frimpong, olandese di origini ghanesi del Leverkusen che può giocare su entrambe le fasce difensive, ma il suo arrivo difficilmente potrà concretizzarsi a gennaio. La società bianconera potrebbe presentare un'offerta da almeno 30 milioni di euro a giugno.