La dirigenza del Milan continua a muoversi sul mercato, provando a difendersi anche dall’assalto dei top club europei verso i giocatori più importanti del Diavolo come Leao.

Dalle ultime notizie, infatti, sembrerebbe che il Liverpool voglia prendere dal Milan Sandro Tonali, offrendo sia una contropartita sia un importante conguaglio economico. Dai giocatori attualmente in rosa, però, non sembrano arrivare ottimi segnali da De Ketelaere, l’acquisto principe del mercato estivo rossonero.

Tonali, insidia Liverpool per il centrocampista

Alla vigilia della partita che potrebbe segnare il futuro europeo del club rossonero, sono giunte a Milanello notizie importanti che riguarderebbero uno degli uomini simbolo del Diavolo: Sandro Tonali.

Il centrocampista italiano avrebbe attirato l’attenzione del Liverpool, che lo vorrebbe prendere nella prossima sessione estiva di mercato, per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. La società rossonera, però, non sembra avere alcuna intenzione di cedere il talento classe 2000, tanto che già lo scorso anno ha provveduto a rinnovare il contratto di Tonali fino al 2027, puntando forte su di lui come bandiera attuale e futura. La straordinaria stagione passata e l’inizio di quella attuale, però, stanno portando molti club europei sulle tracce del centrocampista italiano e, di fronte ad offerte folli, le sicurezze della dirigenza e della società rossonera potrebbero vacillare, portando il club a prendere in considerazione l’eventuale partenza di Tonali.

La volontà del giocatore, però, pare essere abbastanza chiara, con Tonali sempre fermamente convinto di vestire la maglia rossonera per tanti anni ancora.

Poco entusiasmo per De Ketelaere

L’ambiente rossonero è stato preso dall’entusiasmo per l’arrivo di Charles De Ketelaere durante il mercato estivo, entusiasmo che però sembra essersi affievolito in queste prime giornate, soprattutto nel tecnico Stefano Pioli.

L’allenatore rossonero, infatti, ha provato in più occasioni il fantasista belga, sia da titolare sia a partita in corso, ma non è riuscito a vederlo incidere nelle varie sfide affrontate dal Diavolo. Il bottino attuale è di un solo assist in 15 apparizioni stagionali, con la conseguente messa in discussione da parte del tecnico e dei tifosi rossoneri.

Il trequartista belga, però, avrà ancora tempo per dimostrare il suo talento, essendosi ritrovato in un club di un altro livello rispetto al precedente e, soprattutto, in un campionato totalmente diverso e più competitivo come quello della Serie A. Il tecnico rossonero, comunque, continuerà il suo lavoro costante sul belga, con l’obiettivo ti metterlo al centro del progetto rossonero, aspettando i suoi assist ed i suoi gol per aiutare la causa del Diavolo.