La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara di Champions League contro il Paris Saint-Germain in programma per mercoledì 2 novembre.

Per questo match Massimiliano Allegri non avrà a disposizione 11 giocatori, pertanto dovrà necessariamente fare dei cambi. La partita tra i bianconeri e i francesi sarà importante per stabilire se la Vecchia signora otterrà la qualificazione all'Europa League.

Per questa sfida Massimiliano Allegri sembra intenzionato ad affidarsi a un 3-5-1-1: in avanti ci sarà spazio per Arek Milik che sarà supportato da Fabio Miretti, il quale dovrebbe giocare leggermente alle sue spalle.

A centrocampo, invece, ci sarà il rientro di Manuel Locatelli, che tornerà ad agire nella cabina di regia della Juventus.

Juventus in emergenza

La Juventus, in questi giorni, è in grande emergenza a causa dei tanti infortuni. Per questo motivo Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a un 3-5-1-1: in porta giocherà Wojciech Szczesny. In difesa ci sarà la conferma di Federico Gatti che agirà insieme a Leonardo Bonucci e Alex Sandro. Mentre non sarà della partita Danilo, che è squalificato. A centrocampo sulla destra dovrebbe giocare Juan Cuadrado, in mezzo ci sarà il rientro di Manuel Locatelli e ai suoi lati ci saranno Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot. Mentre a completare la mediana a cinque ci sarà Filip Kostic.

Contro il Paris Saint-Germain, Massimiliano Allegri confermerà quindi il match-winner di Lecce, ovvero Nicolò Fagioli. Per lui sarà sicuramente una bella occasione per potersi mettere in mostra anche in campo internazionale.

La speranza di Allegri è che contro l'Inter possano tornare Angel Di Maria, Gleison Bremer e Dusan Vlahovic.

I primi due hanno ripreso a lavorare con i compagni e, salvo clamorose sorprese, nel derby d'Italia saranno a disposizione. Anche se spetterà a Massimiliano Allegri decidere se utilizzarli dal primo minuto oppure se farli partire dalla panchina. Mentre per quanto riguarda Dusan Vlahovic se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni, la sensazione è che il serbo farà di tutto per essere a disposizione della Juventus per la gara del 6 novembre contro l'Inter.

Obiettivo Europa League

Per la Juventus l'obiettivo nella gara contro il Paris Saint-Germain è quello di provare a fare punti per conquistare la qualificazione alla Europa League.

Di questo ha parlato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "La Juventus deve arrivare in Europa League e recuperare in campionato".