La vittoria della Juventus contro l'Inter ha evidenziato diversi elementi, tra cui l'ennesima prestazione di livello di Adrien Rabiot. Il francese, da "indesiderato" la scorsa estate, è tornato a essere uno dei perni della formazione bianconera e Massimiliano Allegri, che ha sempre creduto in lui, ora se lo gode a pieno.

Juventus, Rabiot è la rivincita di Allegri: il francese è passato da 'oggetto misterioso' a uno dei migliori dei bianconeri

La scorsa campagna acquisti della Juventus è stata caratterizzata da alcuni tormentoni e tra questi c'è stato quello inerente Adrien Rabiot.

Il centrocampista ex PSG, verso la metà di agosto, sembrava essere davvero vicino al trasferimento ufficiale al Manchester United di Ten Hag. La trattativa, che appariva ben avviata, è stata poi bloccata dalla madre e procuratrice del mediano transalpino, che ha deciso di far saltare il banco, mandando in fumo una possibile entrata economica per la compagine bianconera da circa 25 milioni di euro.

Questo gesto fu mal digerito da una grossissima fetta del pubblico juventino, che memore delle precedenti annate di Rabiot, si sarebbe privato volentieri del francese per una somma di denaro adeguata.

L'unico a credere sempre nel calciatore classe '95, è stato Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, appena sfumata l'operazione con il Manchester United, fece una conferenza stampa elogiando il calciatore e promuovendolo a elemento fondamentale della rosa piemontese.

Il fatto poi di inserirlo in pianta stabile tra i titolari, giornata dopo giornata, ha dato nuova linfa allo stesso Rabiot, che in questo inizio stagione, salvo gli infortuni, è andato a segno come non mai con la maglia della Juventus. Sono infatti già 5 le reti che il transalpino ha trovato nelle 14 partite giocatel. Insomma, un cambio di marcia evidente.

La vittoria con l'Inter poi, è stata la chiusura di un cerchio che testimonia di una rinascita bianconera alla quale anche Rabiot ha voluto partecipare attivamente, sbloccando la gara con un destro di grande classe.

"Abbiamo dimostrato la determinazione e la voglia che c’è nello spogliatoio. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma ne stiamo uscendo, uniti.

Soffrendo e facendo tutto per il compagno, senza mollare, fino al novantesimo. Abbiamo bisogno di tutti , giovani e anziani, stiamo crescendo", ha detto Rabiot nel post partita con l'Inter.

Sconcerti elogia Rabiot: 'Lui e Kostic hanno cambiato il passo della Juventus'

Di Rabiot e del cambio passo della Juventus ha parlato anche il giornalista Mario Sconcerti, che al Corriere dello Sport ha detto: "A cambiare il cammino è stato soprattutto Kostic, imprendibile per Dumfries e Skriniar. L’altro ad essere cambiato è Rabiot, diventato il giocatore totale che è stato per tanto tempo aspettato inutilmente. Ci ha messo molto, ma è arrivato".

Il giornalista poi ha concluso: "Con la loro spinta la Juve torna dentro il campionato, per fare cosa non lo so, ma comincia a vedere l’alba di una squadra".