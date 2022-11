La difesa dell'Inter, finita sulla graticola per i numerosi gol subiti in questa prima parte della stagione (19 in 13 giornate di campionato) nei prossimi mesi potrebbe arricchirsi di un nuovo talento sudamericano. Sembra, infatti, che il club nerazzurro abbia deciso di rompere gli indugi per Alan Matturro. L'intenzione sarebbe quella di acquistare il 18enne centrale uruguaiano dal Defensor Sporting già a gennaio, anticipando così soprattutto la concorrenza dell'Ajax.

Dario Baccin, uno dei principali collaboratori di Piero Ausilio (direttore sportivo dell'Inter) dopo aver seguito in prima persona le prestazioni di Matturro, avrebbe inviato annotazioni positive sul difensore di Montevideo.

Questo sarebbe stato il passo decisivo per convincere la società milanese a valutare una proposta economica in grado di convincere il Defensor a privarsi del giovane calciatore già durante il mercato di gennaio.

Il contratto tra Matturro e il Defensor Sporting prevede una clausola rescissoria da 6 milioni di dollari, ma sembra che l'Inter possa spuntarla anche con un'offerta che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni.

Inter: la probabile offerta per Matturro

L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di proporre una cifra pari a 3 milioni di dollari per vestire di nerazzurro (a titolo definitivo) Alan Matturro già durante la finestra invernale del Calciomercato. Una proposta, questa, che sarebbe lontana dai 6 milioni della clausola rescissoria, ma che potrebbe comunque essere accettata dal Defensor.

Infatti, per convincere il club uruguaiano a vendere il suo talento, i dirigenti della Beneamata vorrebbero introdurre nell'accordo una percentuale pari al 20% del costo del cartellino in caso di una rivendita del difensore a un'altra squadra.

Dunque, a differenza di quanto si era ipotizzato nelle settimane scorse, pare che la strategia interista sia cambiata.

La compagine milanese non vorrebbe più bloccare Matturro per lasciarlo fino al termine della stagione al Defensor, ma vorrebbe subito portarlo a Milano. Una volta alla Pinetina, si valuterebbe se confermarlo subito in organico, o magari girarlo in prestito a qualche altra formazione della Serie A per permettergli di fare esperienza, in modo tale da averlo già "rodato" per il 2023/2024.

Attualmente, comunque, la sensazione è che - tenendo conto del numero esiguo di centrali in organico - se Matturro dovesse confermare le buone sensazioni suscitate in questi mesi in cui è stato tenuto sotto osservazione, possa restare fin da gennaio a disposizione del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi.

Ricordiamo che finora il centrale 18enne non ha ancora giocato con la maglia della nazionale dell'Uruguay, ma in patria molti addetti ai lavori sostengono che abbia le carte in regola per essere degno erede dei vari Montero, Lugano e Godin.