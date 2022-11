La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Almeno quattro vanno in scadenza di contratto e potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Ci riferiamo a Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi l'unico che la Juve potrebbe cercare di confermare per la stagione 2023-2024 è il francese, che sta dimostrando la sua importanza in questo inizio di stagione deludente della Juve. Difficile invece la conferma dell'argentino, del brasiliano e del colombiano. La società bianconera starebbe lavorando già ai sostituti dei prima menzionati, al posto di Di Maria potrebbe arrivare Ferran Torres del Barcellona, il sostituto di Alex Sandro potrebbe essere Alejandro Grimaldo del Benfica.

Per quanto riguarda invece il sostituto di Cuadrado, uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Jeremie Frimpong, terzino olandese ma di origini ghanese attualmente al Bayer Leverkusen. Il giovane si sta confermando nella società tedesca in questa stagione, ha disputato 4 match in Champions League fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa di Germania e 12 match nel campionato tedesco con 5 reti segnate. Frimpong può giocare su entrambe le fasce difensive la sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro. Come ha confermato Nicolò Schira su Twitter il giocatore piace non solo alla Juventus ma anche al Real Madrid.

Il giocatore Frimpong piace alla Juventus per il mercato di giugno

Secondo il noto giornalista sportivo la Juventus e il Real Madrid starebbero valutando l'acquisto di Jeremie Frimpong, che sta disputando una stagione importante con il Bayer Leverkusen. 17 match giocati fino ad adesso con 5 reti segnate e 2 assist decisivi forniti ai suoi compagni.

Una crescita evidente dell'olandese di origini ghanesi, il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro ma potrebbe incrementare se dovesse confermarsi anche nella seconda parte della stagione. Frimpong sarebbe ideale sia di difesa a quattro che a tre, in quanto può giocare sulla fascia anche in un eventuale centrocampo a cinque.

A tal riguardo in caso di arrivo di Conte la Juventus potrebbe giocare con il 3-5-2 e Frimpong potrebbe giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Un rinforzo utile per il presente e per il futuro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio. A tal riguardo potrebbero arrivare tre giocatori, un centrale, un terzino ed un centrocampista. Si valutano Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Per il centrocampo il preferito sarebbe Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro.