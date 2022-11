In casa Juventus, nella prima parte di stagione, fra i giocatori che hanno reso al di sotto delle aspettative c'è il centrocampista Leandro Paredes. L'argentino non è ancora sicuro della conferma in bianconero nella prossima stagione.

Negli accordi sanciti in estate tra bianconeri e PSG era previsto un obbligo di riscatto per Paredes solo a fronte del passaggio agli ottavi di Champions League della Vecchia Signora. Ma la Juventus è stata eliminata dalla massima competizione europea e adesso dovrà giocare l'Europa League perciò, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, sarebbe decaduto l'obbligo di riscatto per Paredes.

I prossimi saranno mesi decisivi per il futuro di Paredes

Nei prossimi mesi, Leandro Paredes dovrà avere un rendimento migliore se vorrà giocarsi delle possibilità di essere riscattato dalla Juventus.

Nelle prime partite di questa stagione il numero 32 bianconero è apparso in difficoltà, anche se comunque va ricordato Paredes ha giocato tra i titolari nel momento più difficile della squadra, poi, quando le cose sono migliorate, lui si è fermato a causa di un problema muscolare. Adesso l'argentino avrà la possibilità di mettersi in mostra nel corso dei mondiali, poi tornerà alla Juventus e dovrà giocarsi una maglia da titolare con l'italiano Manuel Locatelli. In ogni caso, il club bianconero non avrebbe ancora deciso se riscattare o meno l'argentino: le somme verranno tirate solo a fine stagione.

A centrocampo, peraltro, la Juventus ha dato ampio spazio anche ai giovani (in particolare Nicolò Fagioli e Fabio Miretti) e adesso la concorrenza è tanta. Insomma, Paredes dovrà dare il massimo se vorrà restare a Torino anche nella prossima stagione.

A gennaio in bianconero tornerà anche Pogba

Il centrocampo della Juventus, nelle ultime settimane, è stato guidato da Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Ma a gennaio ci sarà il ritorno di Paul Pogba che dovrà guadagnarsi il posto da titolare. Anche perché il ritorno del francese sarà graduale, visto che è fermo da diversi mesi.

In ogni caso la Juventus dovrà giocare su tre fronti perciò serviranno più uomini possibili, dunque Paredes e Pogba potrebbero essere due carte in più per Massimiliano Allegri da utilizzare nella seconda parte di stagione per riuscire a rimontare nel campionato di Serie A e per andare il più avanti possibile sia in Coppa Italia che in Europa League.