Il Real Madrid è sempre pronto a osservare i giovani talenti più interessanti del panorama europeo e mondiale. Nei giorni scorsi era circolata l'indiscrezione su un possibile interesse per il centrocampista di proprietà della Juventus Nicolò Rovella, di cui Ancelotti sarebbe un grande estimatore. Nelle ultime ore però la società spagnola starebbe valutando un altro giovane che piace per il settore avanzato.

Parliamo di Dusan Vlahovic, che nonostante non sia stato particolarmente incisivo nella Juventus nella prima parte di stagione, è riuscito a dare un contributo importante in fase realizzativa.

La società spagnola starebbe valutando Vlahovic per il dopo Benzema, fra l'altro il francese per un infortunio non giocherà il mondiale in Qatar con la nazionale francese.

Possibile offerta del Real Madrid per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid valuterà diversi giovani interessanti durante mondiale in Qatar. Fra questi ci sarebbe anche il centravanti della Juve Dusan Vlahovic, che in questa prima parte di stagione non sta rendendo secondo le aspettative nella squadra bianconera: il gioco di Allegri sembra non valorizzare particolarmente le qualità tecniche del giocatore.

Se dovesse continuare a "faticare" anche nella seconda parte di stagione una sua eventuale cessione diventerebbe una possibilità maggiormente praticabile.

La sua valutazione di mercato è di almeno 80 milioni di euro, che è più o meno la somma investita dalla società bianconera per acquistarlo dalla Fiorentina a gennaio 2022.

Il mercato del Real Madrid in relazione alla Juventus: da Odriozola a Marco Asencio

Secondo alcuni rumors però anche la Juventus però potrebbe essere a sua volta interessata ad alcuni elementi della società madrilena.

Ad esempio ai bianconeri piacerebbe il difensore Alvaro Odriozola, che la scorsa stagione ha giocato in prestito alla Fiorentina e gradirebbe un eventuale trasferimento a Torino. La Juve a gennaio potrebbe pagare solo l'ingaggio per sei mesi, valutando eventualmente poi il riscatto a giugno a prezzo "vantaggioso", considerando che lo spagnolo è in scadenza di contratto a fine giugno 2024.

Inoltre ai bianconeri potrebbe interessare Marco Asensio, che è in scadenza di contratto con Blancos alla finevdi questa stagione e quindi, in caso di mancato rinnovo, potrebbe approdare a parametro zero alla Juve dalla stagione 2023-2024.