Queste sono ore molto delicate per la Juventus dopo le dimissioni di tutta la dirigenza e dell'intero Cda. Adesso la palla passa alla proprietà e in particolare a John Elkann, sarà lui a dover individuare i nomi degli uomini che guideranno il club nei prossimi anni. Nel frattempo è stato deciso che il nuovo presidente bianconero sarà Gianluca Ferrero.

I cambiamenti, però, non riguarderanno, almeno per il momento, l'area sportiva. Infatti, come ha sottolineato anche la Gazzetta dello Sport, la Juventus ripartirà da Federico Cherubini e Massimiliano Allegri: entrambi resteranno ai loro posti almeno fino alla fine della stagione.

Allegri e Cherubini restano al proprio posto

Se la Juventus dovrà prendere decisioni importanti sul piano dirigenziale, per quanto riguarda il campo le cose, almeno per ora, non dovrebbero cambiare. Massimiliano Allegri resta saldo sulla panchina bianconera anche dopo l'addio di Andrea Agnelli. Il tecnico livornese peraltro è legato al club da un contratto fino al giugno 2025.

Al proprio posto resterà pure Federico Cherubini, che quindi continuerà ad occupare il ruolo di ds. Peraltro Allegri e Cherubini, come ha rivelato Sky Sport, avrebbero fatto un summit per parlare della campagna acquisti invernale.

Il punto sul calciomercato di gennaio della Juventus

Il tecnico livornese Allegri non vorrebbe cambiare quasi nulla nella squadra attuale.

Si starebbe pensando al limite al rientro anticipato di Andrea Cambiaso dal prestito al Bologna. Mentre in caso di cessione di Weston McKennie il club potrebbe ragionare su un nuovo innesto a centrocampo.

Insomma, non sono previste spese particolari: a gennaio la Juventus - salvo clamorose sorprese- ripartirà quindi dalla rosa già a disposizione, con solo eventualmente il possibile ritorno di Andrea Cambiaso.

Il laterale classe 2000 potrebbe essere il profilo individuato come alternativa a Juan Cuadrado. Infatti, con il cambio di modulo la Juventus ha bisogno di esterno che possa agire a tutta fascia sulla destra. Peraltro Andrea Cambiaso è in grado di giocare sia a destra che sulla sinistra: di fatto è un jolly in grado di dare varie alternative a Massimiliano Allegri.

Intanto il 6 dicembre la squadra bianconera (senza i giocatori impegnati al mondiale in Qata) tornerà ad allenarsi agli ordini di Allegri in vista della ripresa delle competizioni agonistiche da gennaio.