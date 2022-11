La Juventus, in queste ore, si gode la vittoria contro l'Inter anche se è già tempo di pensare alla gara contro il Verona. Per questa partita, i bianconeri rischiano di non avere ancora a disposizione Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è alle prese con un dolore tra adduttore e pube e non è riuscito ad essere a disposizione contro l'Inter. Adesso resta da capire se tornerà per le gare contro Verona e Lazio oppure se la Juventus lo rivedrà nel 2023. Infatti, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, DV9 proseguirà le terapie per risolvere questo problema.

Inoltre, sarà lo stesso Vlahovic a dover capire se potrà mettersi a disposizione per le gare contro Verona e Lazio. Le buone notizie, invece, arrivano da Leandro Paredes e Weston McKennie che hanno ripreso ad allenarsi in gruppo.

La Juventus pensa al Verona

La Juventus, in queste ore, si sta godendo la bella vittoria ottenuta contro l'Inter. Massimiliano Allegri ha saputo tirare fuori dalla crisi la sua squadra e adesso anche in campo le cose sono cambiate. I bianconeri, dopo un avvio di stagione altalenante, si sono compattati e hanno trovato quattro vittorie consecutive. Adesso, però, la Juventus deve continuare su questa strada e infatti la squadra ha già iniziato a mettere nel mirino la sfida contro il Verona.

Per questo match Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare Weston McKennie e Leandro Paredes mentre Dusan Vlahovic sarebbe in dubbio. Inoltre, la Juventus ha ritrovato due giocatori fondamentali come Angel Di Maria e Federico Chiesa. Entrambi contro l'Inter sono entrati a gara in corso e si sono dimostrati una risorsa preziosa.

Dunque, i bianconeri hanno ritrovato il giusto atteggiamento e in più l'infermeria si sta svuotando. A questo si aggiunge la grande crescita di giocatori giovani come Nicolò Fagioli che sta dimostrando di poter diventare una valida alternativa per il centrocampo juventino.

La sofferenza di Vlahovic

Dusan Vlahovic si è fermato lo scorso 25 ottobre per un fastidio tra adduttore e pube.

Questo problema gli sta impedendo di allenarsi e di essere a disposizione della Juventus. Il numero 9 juventino, dopo la gara contro l'Inter, non ha nascosto la sua sofferenza di dover guardare i suoi compagni dalla tribuna: "Non poter lottare con i miei compagni è la cosa che mi fa più male, ma con il cuore sempre con voi!". Vlahovic, però, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta dalla Juventus contro l'Inter: "Per chi ha sofferto allo stadio, per chi in campo e per chi a casa. Ora gioiamo tutti insieme", ha scritto DV9 su Instagram. Adesso la speranza della Juventus è poter ritrovare quanto prima il suo bomer e anche lo stesso giocatore spera di poter tornare presto in campo.