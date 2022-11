La Juventus è attesa da giorni impegnativi dal punto di vista societario e dirigenziale con le dimissioni annunciate dell'oramai ex presidente Andrea Agnelli e dell'ex presidente Pavel Nedved. Una decisione sorprendente per molti, la società bianconera ha già deciso il sostituto, sarà un membro della Exor, Gianluca Ferraro. Nonostante questo la gestione sportiva va avanti e si sta definendo il mercato da portare avanti nel 2023. Sarà sempre più una Juventus made in Italy, come scrive il sito Calciomercato.it, con una società bianconera pronta a ringiovanire la rosa con l'acquisto di diversi giocatori importanti.

Si va dal ruolo del portiere, con Szczesny che a fine stagione potrebbe lasciare Torino, si valutano come sostituti Guglielmo Vicario dell'Empoli e Marco Carnesecchi, attualmente in prestito alla Cremonese ma il cartellino di proprietà dell'Atalanta. Si attende un rinforzo importante anche in difesa, considerando che Rugani sarebbe considerato cedibile e che Bonucci va in scadenza di contratto a giugno 2024 a difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale oltre a tale scadenza. Potrebbe arrivare Okoli dell'Atalanta, nazionale under 21 italiano dell'Atalanta attualmente valutato circa 20 milioni di euro. Ci si aspettano novità anche a centrocampo e nel settore avanzato. Fra i quelli seguiti dalla società bianconera ci sono anche il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi e il giocatore della Roma Niccolò Zaniolo.

Possibili rinforzi Vicario, Okoli e Frattesi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus 2023-2024 potrebbe essere sempre più italiana. La società bianconera starebbe valutando diversi rinforzi importanti e giovani. A tal riguardo novità potrebbero riguardare il ruolo di portiere, con uno fra Vicario o Carnesecchi che potrebbe sostituire Szczesny, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024.

Si parla di una possibile offerta di società inglesi per il portiere bianconero, che la Juve valuta circa 20 milioni di euro. Si lavora anche anche in difesa, piace molto Okoli dell'Atalanta, classe 2001 nazionale under 21 italiano. Ha 23 anni il giocatore Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che la società emiliana valuta circa 30 milioni di euro e che sarebbe ideale come mezzala d'inserimento soprattutto nell'eventualità in cui McKennie dovesse lasciare la società bianconera.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta anche il sostituto di Angel Di Maria, in scadenza di contratto a giugno. Fra i giocatori che più piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Niccolò Zaniolo, che va in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Come sostituto di Alex Sandro si valuta invece uno spagnolo, Alejandro Grimaldo in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.