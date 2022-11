La Juventus è attesa da settimane impegnative fra situazioni contrattuali di giocatori in scadenza e di vicende di mercato che potrebbero concretizzarsi a gennaio. Diverse le trattative che potrebbero riguardare la società bianconera fra cessioni e acquisti. Da valutare il futuro professionale di Weston McKennie, situazione che si è complicata dopo la crescita evidente di giocatori come Fagioli e Miretti. L'americano potrebbe partire per circa 20 milioni di euro, su di lui ci sarebbe il Tottenham, con Antonio Conte che ne è un grande estimatore.

Rimanendo sempre nel campionato inglese si è parlato di un interesse del Manchester United per Dusan Vlahovic, con una possibile offerta definita sulla base di contropartite tecniche come Martial e Van de Beek. Attualmente sembra esserci abbondanza a centrocampo per la Juventus, ma in caso di cessione di McKennie la società bianconera potrebbe valutare un rinforzo. A tal riguardo si sta parlando di una notizia di mercato in merito ad una possibile offerta della Juventus per N'Golo Kanté a gennaio. Il centrocampista francese andrà in scadenza di contratto a giugno, per questo potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio così che la società inglese monetizzi dalla cessione del suo cartellino. Si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Sul francese ci sarebbe anche l'Inter. Kanté attualmente è infortunato, salterà il mondiale in Qatar, il suo recupero è previsto per inizio 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametro zero a giugno ma anche perdere altri giocatori in scadenza a fine stagione. Almeno quattro potrebbero lasciare Torino: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi però solo il francese potrebbe rimanere, ma molto dipenderà dalle sue richieste d'ingaggio, con il giocatore che vorrebbe 10 milioni di euro a stagione ma la Juventus non vorrebbe offrirgli più di 7 milioni di euro.