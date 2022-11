La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono almeno quattro i giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero, fra questi spiccano Alex Sandro verso l'Atletico Madrid, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. La società bianconera però deve lavorare anche ai contratti dei giocatori in scadenza a giugno 2024, fra questi ci sono Danilo, Szczesny e Rugani. Di questi l'unico certo di una conferma è il brasiliano, diventato un vero e proprio riferimento dello spogliatoio bianconero.

Attualmente rappresenta il vice capitano dietro Bonucci, come dimostra la fascia di capitano nel match di campionato contro la Lazio. Diversa è la situazione per il portiere e per il centrale toscano, il primo potrebbe lasciare Torino con un'offerta da circa 20 milioni di euro nel Calciomercato estivo. Non è un caso si parli del possibile arrivo di Guglielmo Vicario, con la Juventus che potrebbe anticipare l'acquisto a gennaio e il portiere che rimarrebbe in prestito all'Empoli fino a giugno. Per quanto riguarda Rugani invece le ultime notizie di mercato parlano di una sua possibile cessione già a gennaio.

Sul toscano ci sarebbe l'Atalanta, potrebbe definirsi uno scambio di mercato che agevolerebbe l'approdo a Torino di Caleb Okoli, difensore classe 2001 della società bergamasca che piace molto alla Juve.

La valutazione di mercato del nazionale under 21 italiano è di circa 10 milioni di euro, quella di Rugani di circa 6 milioni di euro. In tal caso la società bianconera aggiungerebbe qualche milione per definire lo scambio di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando uno scambio di mercato che riguarderebbe da una parte Daniele Rugani e dall'altro Caleb Okoli, giocatore dell'Atalanta.

Il giovane classe 2001 piace molto alla società bianconera, che starebbe cercando un giocatore in grado di fare il centrale di difesa ma anche il terzino destro. La valutazione di mercato di Okoli è di circa 10 milioni di euro, in questa stagione il nazionale under 21 italiano ha giocato 13 match con l'Atalanta. Nella società bergamasca si trasferirebbe Rugani, attualmente una riserva nella Juve e che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Okoli potrebbe non essere l'unico centrale ad arrivare a Torino nel mercato di gennaio considerando che la Juventus vorrebbe anche uno di sinistra. A tal riguardo piace molto Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe acquistare anche giocatori di fascia nel mercato di gennaio che possano rappresentare alternative ai vari Kostic e Cuadrado. A tal riguardo piacciono Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno, e Alvaro Odriozola, che potrebbe arrivare a Torino in prestito fino a giugno.