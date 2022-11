Uno dei giocatori che ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative in questa prima parte della stagione in casa Inter è stato Stefan De Vrij. Il centrale olandese non ha convinto a pieno, tanto che Simone Inzaghi non ha esitato a mandarlo in panchina in alcune partite, preferendogli Francesco Acerbi. Proprio per questo motivo il giocatore potrebbe anche essere ceduto a gennaio, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza di contratto, anche per non perderlo a parametro zero. Diversi i club che potrebbero essere interessati e tra questi ci sarebbe anche la Juventus, a cui il club nerazzurro lo avrebbe proposto in questi ultimi giorni.

Anche il Milan sarebbe intenzionato ad intervenire sul mercato a gennaio. I rossoneri cercano un giocatore che possa far fare il salto di qualità in mezzo al campo, visto che Charles De Ketelaere non ha ancora convinto a pieno. Alla luce di ciò il club avrebbe messo gli occhi nuovamente su Luis Alberto, che era stato seguito già la scorsa estate, ma l'accordo con la Lazio non era stato trovato. Questa volta le cose potrebbero cambiare.

Lo scambio proposto alla Juventus dall'Inter

Il nome di Stefan De Vrij potrebbe caratterizzare la prossima sessione invernale di Calciomercato dell'Inter. I nerazzurri non sono soddisfatti del rendimento avuto in questi ultimi mesi e lo avrebbero proposto alla Juventus per non perderlo a parametro zero a giugno, essendo in scadenza di contratto.

Operazione che non comporterebbe un esborso di denaro, ma che vedrebbe le due società intavolare uno scambio.

Ausilio e Marotta, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino del centrale olandese, che si sposerebbe bene con la difesa a tre di Massimiliano Allegri, e in cambio chiedono il cartellino di uno tra Juan Cuadrado e Weston McKennie.

Il colombiano anche lui in scadenza di contratto) andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Dumfries, con Darmian che verrebbe valutato come braccetto di destra. Invece l'americano potrebbe eventualmente sostituire Roberto Gagliardini, anche lui in scadenza e in odore di cessione a gennaio. Dovrà essere la Juve a decidere se e quale scambio, eventualmente, accettare, anche se per l'americano chiederebbe un conguaglio aggiuntivo, avendo una valutazione diversa poiché va in scadenza tra due anni.

Milan su Luis Alberto

Il Milan potrebbe muoversi sul mercato a gennaio per rinforzarsi sulla trequarti visto che Charles De Ketelaere non è riuscito a esprimere al massimo il proprio potenziale.

In particolare il Milan sarebbe interessato a Luis Alberto, che ormai è sempre più ai margini dello scacchiere di Maurizio Sarri, che lo impiega con il contagocce. La Lazio, dunque, potrebbe trattare la sua cessione e valutazione il giocatore sui 20-25 milioni di euro. Cifra che Maldini e Massara puntano ad abbattere inserendo il cartellino di uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers, valutati tra i 10 e i 15 milioni di euro.