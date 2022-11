La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. In tanti hanno definito gli acquisti della società bianconera come i migliori del campionato italiano, considerando anche chi è arrivato a Torino. Da Di Maria, a Paredes, fino ad arrivare a Kostic, Milik, Bremer e Pogba, sono tanti i giocatori importanti acquistati dalla società bianconera. Di questi però l'unico che non è riuscito a dare il suo contributo alla Juventus in questo inizio di stagione è stato Paul Pogba a causa di un infortunio al menisco.

Il giocatore ha deciso a luglio di fare terapia conservativa, che però non è servita a tal punto che ad inizio settembre il centrocampista ha deciso di fare l'intervento al ginocchio. Il suo rientro era previsto per inizio novembre ma le ultime notizie di mercato confermano come la riabilitazione prosegue. Il francese salterà il mondiale e rientrerà a gennaio. In un recente sondaggio il sito calciomercato.it ha chiesto agli utenti quale fosse l'acquisto del campionato italiano da restituire in questo inizio di stagione. I tifosi hanno votato al primo posto Paul Pogba con il 48,7% seguito da altri nomi importanti come quelli di Romelu Lukaku con il 20,5%, Paredes con il 17,9% e De Katelaere con il 12,8%.

In questo sondaggio ci sono quindi ben due giocatori bianconeri, segnale evidente di come il mercato non abbia migliorato la squadra bianconera.

Il più votato come delusione del mercato estivo è stato Pogba

In un recente sondaggio lanciato da calciomercato e riferito all'acquisto deludente di questo inizio di stagione da restituire, i tifosi hanno votato al primo posto Paul Pogba, seguito da Romelu Lukaku, Leandro Paredes e Charles De Ketelaere.

Il francese arrivato a parametro zero a luglio dopo essere andato in scadenza di contratto con il Manchester United è stato condizionato da un infortunio al menisco e dalla decisione di fare terapia conservativa per curare il ginocchio, poi rivelatasi non ideale. Il centrocampista ha deciso poi per l'intervento al menisco ad inizio settembre ma non recupererà per i mondiali considerando che prosegue la riabilitazione.

Il centrocampo sarà disponibile per la seconda parte di stagione.

Secondo posto per Lukaku, seguito da Paredes e da De Katelaere

Un'altra delusione è stata Romelu Lukaku, anche lui condizionato da infortuni muscolari. Paredes invece non ha inciso come ci aspettava, attualmente è in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain con la società bianconera che potrebbe considerare anche di non acquistarlo a titolo definitivo a giugno. Per quanto riguarda invece il belga, ancora non è riuscito a dare il suo contributo nel Milan nonostante sia costato più di 30 milioni di euro.